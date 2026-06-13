Hàn Quốc cùng nhiều nước thành lập nhóm hợp tác chống nạn buôn người qua nền tảng công nghệ

Hàn Quốc cùng hàng chục quốc gia thành viên Liên hợp quốc (LHQ) đã thành lập một nhóm hợp tác nhằm tăng cường phối hợp ứng phó với nạn buôn người có sử dụng công nghệ số. Động thái diễn ra trong bối cảnh các loại tội phạm xuyên quốc gia ngày càng lợi dụng internet, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng trực tuyến để tuyển mộ, kiểm soát và bóc lột nạn nhân.

Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cha Ji-hoon, đọc tuyên bố chung của Hàn Quốc và 43 quốc gia khác kêu gọi nỗ lực quốc tế giải quyết nạn buôn người thông qua công nghệ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ngày 24/11/2025. Ảnh: Yonhap.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Phái đoàn Hàn Quốc tại Liên hợp quốc và Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) ngày 12/6 đã phối hợp tổ chức lễ ra mắt “Nhóm những người bạn vì cuộc chiến chống nạn buôn người được hỗ trợ bởi công nghệ”.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc, ông Cha Ji-hoon, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp quốc tế nhằm đối phó với các hình thức buôn người sử dụng công nghệ số, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông Cha Ji-hoon, đây là thách thức toàn cầu mà không quốc gia hay khu vực nào có thể đứng ngoài.

Nhà ngoại giao Hàn Quốc đề cập đến vụ việc một sinh viên đại học Hàn Quốc trở thành nạn nhân của một đường dây lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài vào mùa hè năm ngoái. Nạn nhân bị bắt cóc, tra tấn và sau đó thiệt mạng trong vụ việc gây chấn động dư luận Hàn Quốc.

Ông cho rằng vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc về những nguy cơ ngày càng gia tăng của nạn buôn người gắn với các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới.

Theo Đại sứ Cha Ji-hoon, nhóm hợp tác mới sẽ hoạt động như một cơ chế linh hoạt, hướng đến hành động cụ thể và mở cửa cho tất cả các quốc gia thành viên LHQ tham gia.

Nhóm sẽ tập trung nâng cao nhận thức về vấn đề buôn người trong môi trường số, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các biện pháp thực tiễn, thảo luận về những xu hướng tội phạm mới nổi và tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống loại tội phạm này.

Việc thành lập nhóm diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng quan ngại trước sự gia tăng của các loại tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng internet và các nền tảng kỹ thuật số để tuyển mộ, kiểm soát, bóc lột nạn nhân cũng như che giấu nguồn tiền thu lợi bất hợp pháp.

Trong thời gian qua, Hàn Quốc đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này sau khi nhiều công dân nước này trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại một số quốc gia Đông Nam Á.

Bích Hồng