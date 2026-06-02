Hàn Quốc- Châu Phi tăng cường hợp tác kinh tế và chiến lược

Hàn Quốc và 50 quốc gia châu Phi mới đây đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế và chiến lược, trong đó tập trung vào chuỗi cung ứng, khoáng sản chiến lược và phát triển hạ tầng, giữa lúc tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cùng đại diện các quốc gia châu Phi chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc-châu Phi 2026 tại Seoul ngày 1/6. Ảnh: Yonhap.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, thỏa thuận được đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc - châu Phi tổ chức tại Seoul, ngày 1/6. Hai bên đã thảo luận về tác động của bất ổn địa chính trị toàn cầu, bao gồm xung đột tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và các thách thức an ninh khác.

Trong tuyên bố chung, hai bên nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của châu Phi trong các tuyến hàng hải và nguồn tài nguyên, đặc biệt là khoáng sản chiến lược, đồng thời coi đây là cơ hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi, thông qua hoàn thiện khuôn khổ thể chế, mở rộng tiếp cận thị trường và tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng. Hàn Quốc cũng tái khẳng định ủng hộ tiến trình hội nhập kinh tế của châu Phi trong khuôn khổ Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc – châu Phi 2026 diễn ra tại khách sạn Lotte, trung tâm Seoul, ngày 1/6/2026. Ảnh: Yonhap.

Về lĩnh vực khoáng sản chiến lược, hai bên cam kết xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường, lao động, tạo giá trị gia tăng và tôn trọng các chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về việc tổ chức Đối thoại khoáng sản chiến lược Hàn Quốc - châu Phi lần thứ hai.

Ngoài ra, hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, y tế, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và giáo dục.

Về an ninh, hai bên cam kết tăng cường phối hợp trong phòng, chống cực đoan bạo lực, ngăn ngừa và giải quyết xung đột, đồng thời mở rộng hợp tác chống cướp biển và tội phạm trên biển tại khu vực châu Phi.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng thông qua các biên bản ghi nhớ, mở rộng chương trình đào tạo quân sự và hỗ trợ chuyển giao trang thiết bị quốc phòng đã qua sử dụng của Hàn Quốc cho một số đối tác châu Phi.

Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại với CHDCND Triều Tiên thông qua tăng cường giao lưu liên Triều, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ và từng bước hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa. Các bên cũng hoan nghênh đề xuất tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - châu Phi vào năm 2029 nhằm duy trì đà hợp tác sau hội nghị năm 2024, với các nội dung cụ thể sẽ tiếp tục được thảo luận trong thời gian tới.

Thanh Hằng