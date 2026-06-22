Đưa vào hoạt động trạm dừng nghỉ cao cấp đầu tiên trên cao tốc đoạn qua Thanh Hóa

Ngày 22/6, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khánh thành Trạm dừng nghỉ Petrolimex Km329+700 trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trạm dừng nghỉ Petrolimex Km329+700.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrolimex Nguyễn Quang Dũng - đại diện Chủ đầu tư, trình bày báo cáo quá trình triển khai dự án.

Đại diện lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrolimex Lưu Văn Tuyển phát biểu tại buổi lễ.

Trạm dừng nghỉ Petrolimex tại Km329+700, Mai Sơn - Quốc lộ 45 có quy mô diện tích 7,1ha.

Trạm dừng nghỉ Petrolimex Km329+700 được xây dựng trên diện tích 7,1ha, gồm hai khu dịch vụ đối xứng hai bên tuyến cao tốc. Đây là trạm dừng nghỉ loại I - cấp cao nhất theo quy chuẩn hiện hành, được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu và sử dụng các dịch vụ thiết yếu của người tham gia giao thông.

Công trình nổi bật với bãi đỗ xe rộng hơn 12.000m2, nhà dịch vụ hai tầng, trạm cấp nhiên liệu, khu bảo dưỡng phương tiện cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và các tiện ích hỗ trợ đồng bộ. Ngoài ra, trạm được bố trí hệ thống sạc xe điện với quy mô 20 vị trí mỗi bên, góp phần đáp ứng xu hướng chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông xanh trong tương lai.

Trạm dừng nghỉ thu hút nhiều hành khách và phương tiện sử dụng dịch vụ.

Hành khách sử dụng dịch vụ tại Trạm dừng nghỉ Km329+700.

Việc đưa công trình vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu, nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Tại buổi lễ, Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa - đơn vị quản lý và vận hành công trình, cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong tổ chức giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Nguyễn Lương