Honduras dự kiến mua máy bay không người lái của Ukraine

Tổng thống Honduras Nasry Asfura vừa cho biết, quốc gia Nam mỹ này đang lên kế hoạch mua máy bay không người lái (UAV) từ Ukraine nhằm tăng cường năng lực tuần tra biên giới và chống buôn bán ma túy.

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Tổng thống Honduras Nasry Asfura cho biết nước này đang lên kế hoạch mua máy bay không người lái từ Ukraine như một phần trong nỗ lực chống buôn bán ma túy và tăng cường an ninh biên giới. Ảnh: AP.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Trung Mỹ này tiếp tục đối mặt với tình trạng tội phạm có tổ chức, bạo lực băng đảng và các tuyến vận chuyển ma túy xuyên biên giới, vốn gây ra nhiều thách thức an ninh nghiêm trọng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Tổng thống Honduras Nasry Asfura (trái) bắt tay trong cuộc gặp tại Kyiv, ngày 19/6/2026. Ảnh: AFP

Ông Asfura cho biết kế hoạch được thảo luận trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv tuần trước. Tại đây, phía Ukraine đề xuất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quân sự, đặc biệt là hệ thống máy bay không người lái, trong nỗ lực mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài châu Âu. Phát biểu bên lề Đại hội đồng Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) tại Panama City, ông Asfura nhấn mạnh các thiết bị này có thể hỗ trợ giám sát những khu vực hẻo lánh và nâng cao hiệu quả kiểm soát biên giới.

Ông đồng thời cho biết Ukraine có thể hỗ trợ đáng kể trong việc tăng cường an ninh và chống buôn bán ma túy, coi đây là vấn đề an ninh quốc gia. Bên cạnh mục tiêu an ninh, các thiết bị này cũng có thể được sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ukraine hiện được xem là một trong những quốc gia đi đầu về công nghệ máy bay không người lái, với việc ứng dụng rộng rãi trong trinh sát, tấn công mục tiêu và tác chiến tầm xa kể từ khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh năng lực của Ukraine trong lĩnh vực này, cho rằng công nghệ máy bay không người lái của nước này nằm trong nhóm hàng đầu thế giới và thu hút sự quan tâm từ nhiều quốc gia đối tác.

Honduras từ lâu được coi là tuyến trung chuyển cocaine từ Nam Mỹ lên Bắc Mỹ, đồng thời đang đối mặt lo ngại gia tăng về hoạt động sản xuất và chế biến ma túy trong nội địa. Kế hoạch mua máy bay không người lái nằm trong nỗ lực rộng hơn của Honduras nhằm tăng cường hợp tác an ninh với các đối tác quốc tế, trong đó có việc thảo luận với Mỹ về các hoạt động chống tội phạm.

Thanh Vân