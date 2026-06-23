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Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer

Thúy Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chỉ trích Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer, cho rằng ông Starmer “đã tự làm tổn hại nghiêm trọng đến bản thân” liên quan đến chính sách năng lượng, nhập cư và cách xử lý quan hệ với Washington.

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chỉ trích Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer, cho rằng ông Starmer “đã tự làm tổn hại nghiêm trọng đến bản thân” liên quan đến chính sách năng lượng, nhập cư và cách xử lý quan hệ với Washington.

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cách xử lý các vấn đề năng lượng và nhập cư đã gây tổn hại cho Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer. Ảnh: Reuters.

Trao đổi với các phóng viên tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục ngày 22/6, Tổng thống Trump cho rằng ông Starmer là “một người rất dễ mến”, trước khi chỉ trích nhà lãnh đạo Anh xử lý không hiệu quả chính sách năng lượng khi không thúc đẩy khai thác dầu khí ở Biển Bắc và để “tuabin gió mọc khắp nơi”. Ông Trump nói: “Vương quốc Anh phải nhập khẩu phần lớn năng lượng. Các bạn biết họ mua từ đâu không? Từ Na Uy. Các bạn biết Na Uy lấy dầu từ đâu không? Từ Biển Bắc. Anh có phần trữ lượng Biển Bắc tốt hơn nhiều, nhưng họ không muốn khai thác vì lý do môi trường.”

Tổng thống Trump cho biết Thủ tướng Anh là “một người bạn ở mức nào đó”, nhưng chưa dành sự ủng hộ đầy đủ cho Mỹ trong các vấn đề liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và xung đột với Iran. Ông chủ Nhà Trắng bày tỏ không hài lòng khi Anh mất nhiều thời gian mới chấp thuận đề nghị của Mỹ sử dụng căn cứ không quân RAF Akrotiri tại Síp để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran. Ông Trump cho rằng “đó là một quyết định tồi” và “đã gây tổn hại lớn”. Ông nói thêm: “Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp. Nhưng ông ấy có hai vấn đề: năng lượng và nhập cư - và cả tội phạm. Nhưng chủ yếu là năng lượng và nhập cư. Ông ấy đã tự làm tổn hại mình rất, rất nghiêm trọng.”

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 22/6 thông báo sẽ từ chức lãnh đạo Công đảng, đồng thời tiếp tục đảm nhiệm cương vị thủ tướng cho đến khi hoàn tất quá trình chuyển giao lãnh đạo một cách trật tự.

Ông Andy Burnham, chính trị gia kỳ cựu của Công đảng và cựu Thị trưởng vùng Great Manchester, được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm ông Starmer. Nếu được bầu làm người đứng đầu chính phủ, ông Burnham sẽ trở thành thủ tướng thứ bảy của Vương quốc Anh trong vòng 10 năm.

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer

Ông Andy Burnham, ứng viên nổi bật trong cuộc đua thay thế Thủ tướng sắp mãn nhiệm Keir Starmer. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Cải cách Vương Quốc Anh (Reform UK) Nigel Farage cho rằng cử tri nên được quyết định thông qua một cuộc tổng tuyển cử, tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Công đảng sẽ không có lợi nếu lựa chọn phương án này. Theo đó, Công đảng nhiều khả năng sẽ muốn dành thời gian để những chính sách và biện pháp mà ông Andy Burnham triển khai trong 100 ngày đầu tiên tạo được hiệu quả trước khi tiến hành một cuộc bầu cử.

Thúy Hà

Từ khóa:

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