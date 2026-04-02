Hải quân Ấn Độ tiếp nhận tàu chống ngầm INS Malwan, tăng cường năng lực phòng thủ ven biển

Hải quân Ấn Độ vừa chính thức tiếp nhận tàu chống ngầm ven bờ INS Malwan, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa lực lượng và tăng cường năng lực bảo vệ vùng biển chiến lược.

Lễ tiếp nhận tàu chống ngầm INS Malwan được tổ chức tại một căn cứ hải quân ven biển, với sự tham dự của nhiều quan chức quốc phòng cấp cao và các tướng lĩnh Hải quân Ấn Độ. Ảnh: News on air.

INS Malwan là chiếc thứ hai trong 8 tàu cùng loại đang được đóng cho Hải quân Ấn Độ, được thiết kế chuyên biệt để phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm trong khu vực ven bờ - nơi các tàu chiến lớn hoạt động kém hiệu quả.

Cụ thể, INS Malwan có chiều dài khoảng 80m, lượng giãn nước 1.100 tấn, là tàu chống ngầm cỡ nhỏ, được trang bị hệ thống sonar hiện đại, ngư lôi và các thiết bị tác chiến tiên tiến, cho phép phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mục tiêu dưới nước. Con tàu cũng có khả năng phối hợp tác chiến linh hoạt với các lực lượng khác, góp phần hình thành mạng lưới phòng thủ nhiều lớp trên biển.

Theo giới chức Ấn Độ, phần lớn thiết bị và linh kiện của con tàu được sản xuất trong nước, phản ánh nỗ lực thúc đẩy chương trình “Ấn Độ tự cường” của chính phủ. Chương trình này hướng tới việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa và giảm phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ nước ngoài.

Việc tiếp nhận INS Malwan nằm trong chiến lược dài hạn của Ấn Độ nhằm tăng cường năng lực giám sát và kiểm soát vùng biển, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ Dương - nơi đang chứng kiến sự cạnh tranh an ninh ngày càng gia tăng.

Giới quan sát nhận định, cùng với các chương trình hiện đại hóa khác, việc đưa vào biên chế những tàu như INS Malwan sẽ giúp Hải quân Ấn Độ nâng cao khả năng răn đe và sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh mới nổi trong khu vực.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion