SpaceX chuẩn bị IPO quy mô kỷ lục, có thể trở thành thương vụ lớn nhất lịch sử

Công ty thám hiểm không gian SpaceX đang xúc tiến kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với khả năng trở thành một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử hiện đại và đưa nhà sáng lập Elon Musk tiến gần hơn tới cột mốc sở hữu tài sản nghìn tỷ USD.

SpaceX nộp hồ sơ IPO, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư tham gia vào tham vọng Mặt Trăng và Sao Hỏa của tỷ phú Elon Musk. Ảnh: AFP.

Theo các nguồn tin, SpaceX đã bí mật nộp hồ sơ IPO và có thể niêm yết sớm nhất vào tháng 6 hoặc 7 tới. Theo ước tính của PitchBook và các tổ chức phân tích, thương vụ này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp huy động khoảng 75 tỷ USD, trong khi định giá có thể lên tới 1.500–1.750 tỷ USD.

Hiện SpaceX được xem là công ty tư nhân có giá trị lớn nhất thế giới, đặc biệt sau khi sáp nhập với công ty trí tuệ nhân tạo xAI hồi tháng 2. xAI, đơn vị sở hữu nền tảng mạng xã hội X và phát triển chatbot Grok, hiện vẫn được đánh giá là tụt lại phía sau về năng lực so với các đối thủ như Claude của Anthropic hay ChatGPT của OpenAI, song vẫn được định giá tới 250 tỷ USD trong thương vụ mua lại.

Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực không gian và vệ tinh của doanh nghiệp đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, dịch vụ Starlink đã trở thành mạng lưới thông tin vệ tinh lớn nhất toàn cầu.

Các chuyên gia cho rằng định giá của SpaceX có thể biến động đáng kể, phụ thuộc vào mức độ tin tưởng của thị trường vào tầm nhìn của CEO Elon Musk, tương tự trường hợp của Tesla. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư vào SpaceX hiện được đánh giá là rất lớn.

Tên lửa của SpaceX tại Starbase, Texas, Mỹ, ngày 31 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Nếu thành công, thương vụ IPO của SpaceX không chỉ thu hút sự quan tâm lớn của thị trường mà còn có thể vượt xa kỷ lục 25,6 tỷ USD của Saudi Aramco năm 2019, hiện là đợt IPO lớn nhất thế giới.

Bên cạnh các thành tựu công nghệ, tỷ phú Elon Musk tiếp tục đặt ra những mục tiêu tham vọng như xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng và đưa con người lên Sao Hỏa. Dù vậy, tiến độ thực hiện các kế hoạch này vẫn còn chưa chắc chắn.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/Al Jazeera