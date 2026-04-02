Điểm nóng Trung Đông thành trọng tâm chương trình nghị sự tháng 4 của HĐBA LHQ

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) vừa cho biết sẽ dành trọng tâm thảo luận trong tháng 4 này cho các điểm nóng tại Trung Đông, bao gồm Iran, Liban, Gaza và Bờ Tây.

Ông Jamal Fares Alrowaiei, Đại sứ Bahrain tại LHQ, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an tháng 4. Ảnh: UN Library.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1/4 tại trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ), ông Jamal Fares Alrowaiei, Đại sứ Bahrain tại LHQ, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an tháng này, cho biết chương trình làm việc của Hội đồng sẽ tập trung vào những diễn biến phức tạp tại khu vực, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang gia tăng.

Theo ông Alrowaiei, bốn ưu tiên chính định hình vai trò của Bahrain tại Hội đồng Bảo an bao gồm: củng cố hòa bình và ổn định, xử lý các mối đe dọa an ninh truyền thống và mới nổi, thúc đẩy tính bao trùm cũng như tăng cường chủ nghĩa đa phương. Những ưu tiên này sẽ được lồng ghép xuyên suốt trong chương trình nghị sự của Hội đồng.

Ông Alrowaiei nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến Iran, Palestine, Liban và các điểm nóng khác tại Trung Đông sẽ là trọng tâm chương trình nghị sự trong tháng 4 này, phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện nay.

Điểm nóng Trung Đông thành trọng tâm chương trình nghị sự tháng 4 của HĐBA LHQ. Ảnh: China daily.

Đề cập đến Liban, Đại sứ Bahrain nhấn mạnh quốc gia này không nên bị cuốn vào vòng xoáy xung đột khu vực. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Beirut, đồng thời ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Liban trong việc duy trì ổn định tình hình và thúc đẩy giải giáp vũ khí.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang trải qua một trong những giai đoạn bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, với các cuộc xung đột lan rộng và tác động ngày càng lớn tới an ninh toàn cầu, thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng.

Giới quan sát nhận định việc Hội đồng Bảo an ưu tiên đưa điểm nóng Trung Đông thành trọng tâm chương trình nghị sự trong tháng 4 cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với cơ quan này trong việc tìm kiếm các giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời duy trì vai trò trung tâm của LHQ trong xử lý các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Ngọc Liên

Nguồn: Tân hoa xã