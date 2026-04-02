Triều Tiên đẩy nhanh triển khai các nghị quyết của Quốc hội

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/4 đưa tin, Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae-song đã chủ trì cuộc họp toàn thể mở rộng của Đảng ủy Nội các để thảo luận phương án triển khai các quyết định được thông qua tại kỳ họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) khóa XV diễn ra vào tháng trước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận biện pháp thực hiện những nhiệm vụ mang tính định hướng do Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đề ra trong bài phát biểu chính sách tại Hội đồng nhân dân tối cao.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự phiên họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa 15 mới được bầu ngày 22/3/2026. Ảnh: Yonhap

Trước đó, trong bài phát biểu tại cuộc họp Hội đồng nhân dân tối cao ngày 22/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh yêu cầu Chính phủ tập trung củng cố ổn định kinh tế quốc gia, thúc đẩy phát triển theo hướng nâng cao chất lượng qua từng giai đoạn, đồng thời thực hiện nghiêm kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm. Trọng tâm là hiện đại hóa các ngành công nghiệp chủ chốt như luyện kim, hóa chất, năng lượng và khai khoáng đồng thời ưu tiên phát triển nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất hàng tiêu dùng và cải thiện đời sống người dân. Triều Tiên cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng, gồm nhà ở, giao thông và các công trình công cộng, với kế hoạch xây dựng hàng trăm nghìn căn hộ mới trong những năm tới.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ, đặc biệt là các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo và không gian, được xác định là động lực cho tăng trưởng dài hạn.

Trên cơ sở các định hướng này, các đại biểu nhất trí tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm giai đoạn 2026-2031, trong đó, nhấn mạnh việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước để duy trì tăng trưởng ổn định, bền vững và cải thiện đời sống nhân dân.

Đại hội IX của Đảng Lao động Triều Tiên xác định 5 năm tới là giai đoạn “ổn định, củng cố và từng bước phát triển chất lượng cao”, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển toàn diện tiếp theo theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Pak Tae Song đánh giá giai đoạn vừa qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, đồng thời khẳng định quyết tâm hoàn thành các mục tiêu mới, với vai trò điều hành trung tâm của nội các.

Minh Phương

Nguồn: The Korea Times, Yonhap