Căng thẳng Trung Đông, các Ngân hàng Trung ương duy trì chính sách tiền tệ thận trọng

Các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới vừa cho biết tình trạng bất định liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông đã khiến các cơ quan này phần lớn giữ nguyên lãi suất trong tháng 3, trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng và tăng trưởng suy yếu phủ bóng triển vọng kinh tế toàn cầu.

Các nhà hoạch định chính sách ở cả các nền kinh tế phát triển và mới nổi đều thể hiện quan điểm thận trọng, khi đa số lựa chọn giữ nguyên lãi suất hoặc điều chỉnh rất thận trọng. Giá dầu biến động mạnh cùng các rủi ro địa chính trị đã làm phức tạp thêm lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ.

Động thái thận trọng này phần lớn đã được dự báo trước. JPMorgan nhận định rằng cần thời gian để các ngân hàng trung ương đánh giá đầy đủ quy mô cú sốc giá dầu và tác động lâu dài của nó, song các dự báo sẽ nhanh chóng nghiêng về kịch bản lạm phát cao hơn và tăng trưởng thấp hơn. Trong ngắn hạn, yếu tố bất định sẽ tiếp tục thúc đẩy cách tiếp cận thận trọng, trong bối cảnh chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia đang ở gần trạng thái trung tính.

Tại các nền kinh tế phát triển, phần lớn ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất. Trong 9 cuộc họp diễn ra trong tháng 3, có 8 lần quyết định không thay đổi lãi suất, trong khi Australia là trường hợp ngoại lệ khi tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.

Ở các thị trường mới nổi, diễn biến có phần đa dạng hơn nhưng nhìn chung vẫn thận trọng. Trong 15 cuộc họp, có 10 ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất, 4 ngân hàng thực hiện các đợt cắt giảm nhẹ trong đó Nga giảm 50 điểm cơ bản, còn Brazil, Mexico và Ba Lan mỗi nước giảm 25 điểm cơ bản.

Ngay cả tại những nơi đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng, các nhà hoạch định chính sách vẫn phát tín hiệu kiềm chế. Nhiều ngân hàng trung ương, bao gồm tại Indonesia, Nam Phi, Philippines, Hungary và Cộng hòa Séc, đã viện dẫn mức độ bất định gia tăng liên quan đến tình hình Trung Đông và tác động tiềm tàng tới lạm phát là lý do để trì hoãn hoặc hạn chế cắt giảm lãi suất.

Tính từ đầu năm, các ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi đã thực hiện nới lỏng ròng 175 điểm cơ bản, với 10 lần cắt giảm tổng cộng 375 điểm cơ bản, được bù trừ bởi hai lần tăng lãi suất tại Colombia với tổng mức 200 điểm cơ bản. Diễn biến trái chiều này cho thấy tiến trình hạ nhiệt lạm phát diễn ra không đồng đều và những hạn chế mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt khi điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters