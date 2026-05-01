V.League vòng 21: Trọng tài Hàn Quốc “cầm cân” trận cầu tâm điểm; MU gia hạn kỷ lục với Mainoo

Việt Nam xuất sắc giữ vị trí Top 4 tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026; Lịch thi đấu và cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam tại giải châu Á 2026; Nottingham Forest giành lợi thế trước Aston Villa tại bán kết Europa League... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (1/5).

Lịch thi đấu và cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam tại giải châu Á 2026

Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. Với việc châu Á có 9 suất dự World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland đang đứng trước cơ hội lớn để vươn ra biển lớn. Đội bóng chỉ cần lọt vào top 2 mỗi bảng, hoặc thậm chí là đội hạng ba có thành tích tốt (nếu Qatar vượt qua vòng bảng) để giành vé tới Qatar.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở giải U17 châu Á (Ảnh: VFF).

Đoàn quân áo đỏ sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 1/5. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp UAE (0h ngày 7/5), Hàn Quốc (23h ngày 10/5) và Yemen (0h ngày 14/5). Với sự tự tin từ chức vô địch Đông Nam Á, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển sẽ hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

V.League vòng 21: Nam Định gặp khó, trọng tài Hàn Quốc “cầm cân” trận cầu tâm điểm

Vòng 21 V.League 2025-2026 hứa hẹn kịch tính với hai cặp đấu sớm ngày 1/5.

Nhà ĐKVĐ Nam Địnhbuộc phải thắng CA TP. HCM trên sân Thiên Trường để tìm lại sự ổn định. Trong khi đó, tại Hàng Đẫy, Hà Nội FCcủa HLV Harry Kewell sẽ đối đầu đội bét bảng Đà Nẵng – đội bóng đang hừng hực khí thế sau trận hòa quả cảm 3-3 trước Thể Công Viettel.

Trọng tài Chae Sang-hyeop bắt chính trận cầu tâm điểm vòng 21 V.League.

Đặc biệt, trận cầu mang tính bước ngoặt cho vị trí top đầu giữa Thể Công Viettel (hạng 2) và Ninh Bình (hạng 3) vào ngày 3/5 sẽ do tổ trọng tài FIFA người Hàn Quốc điều hành. Dù thiếu vắng HLV Popov vì án phạt, màn so tài này vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ cả nước.

Việt Nam xuất sắc giữ vị trí Top 4 tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại hành trình tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 với thành tích ấn tượng: giành 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, xếp hạng 4 toàn đoàn.

Đoàn thể thao Việt Nam giành được tấm HCV thứ 3, tại ngày tranh tài 30/4 để vươn lên hạng 4 chung cuộc. Ảnh TTVN.

Với 3 tấm HCV đến từ môn bóng ném bãi biển nữ và điền kinh, đoàn Việt Nam đã vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu là từ 1 đến 2 HCV, khẳng định sự tiến bộ vượt bậc ở các nội dung thi đấu trên cát.

Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc giữ vững ngôi đầu, theo sau là Thái Lan và Iran. Thành công rực rỡ này vào đúng ngày 30/4 không chỉ mang lại niềm tự hào cho thể thao nước nhà mà còn là bước đệm quan trọng hướng tới kỳ Đại hội tiếp theo tại Cebu vào năm 2028.

Nottingham Forest giành lợi thế trước Aston Villa tại bán kết Europa League

Rạng sáng 1/5, trận bán kết lượt đi Europa League giữa hai đại diện Ngoại hạng Anh đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về Nottingham Forest.

Forest có cơ hội vào chung kết Europa League.

Trong một thế trận giằng co và chặt chẽ, bước ngoặt xảy ra ở phút 71 khi VAR xác định Lucas Digne để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tiền đạo Chris Wood đã bình tĩnh dứt điểm thành công trên chấm phạt đền, mang về lợi thế cực lớn cho Forest trước trận lượt về.

Dù nỗ lực dồn ép ở những phút cuối, Aston Villa vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của đội khách. Với kết quả này, thầy trò HLV Unai Emery buộc phải giành chiến thắng trong màn tái đấu tại Villa Park nếu muốn nuôi hy vọng vào chung kết. Ở trận bán kết còn lại, Braga tạm dẫn trước Freiburg với tỷ số 2-1.

Mykhailo Mudryk bị cấm thi đấu 4 năm vì dương tính với chất cấm

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vừa chính thức ban hành án phạt cấm thi đấu 4 năm đối với ngôi sao Chelsea, Mykhailo Mudryk, sau khi cầu thủ này dương tính với chất cấm. Ngay lập tức, tiền đạo 25 tuổi đã thuê luật sư danh tiếng để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm tìm cơ hội minh oan.

Mykhailo Mudryk đã bị cấm thi đấu trong 4 năm (Ảnh: Getty).

Án phạt này không chỉ đe dọa chấm dứt sự nghiệp của tài năng trị giá 88 triệu bảng mà còn gây thiệt hại tài chính nặng nề cho Chelsea và CLB cũ Shakhtar Donetsk. Trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng, Mudryk phải tự thuê sân tập luyện cá nhân, đánh dấu một nốt trầm cay đắng cho một trong những cầu thủ chạy cánh triển vọng nhất thế giới.

Man Utd gia hạn kỷ lục với Kobbie Mainoo, tăng lương gấp 5 lần

Manchester United chính thức thông báo gia hạn hợp đồng với tiền vệ 21 tuổi Kobbie Mainoođến năm 2031. Đi kèm với bản giao kèo 5 năm là mức lương thưởng hậu hĩnh lên tới 150.000 bảng/tuần, tăng 500% so với mức đãi ngộ cũ.

Man Utd thông báo gia hạn với Kobbie Mainoo tới năm 2031. Ảnh: ManUtd

Đây là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực bứt phá của Mainoo, đặc biệt là khi anh trở thành trụ cột không thể thay thế nơi tuyến giữa dưới thời HLV Michael Carrick.

Việc giữ chân thành công “viên ngọc quý” từ học viện là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch tái thiết của Man Utd. Mainoo khẳng định khát khao được cống hiến và cùng đội bóng chinh phục các danh hiệu lớn. Với phong độ ổn định, anh cũng đang rộng cửa cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 sắp tới.

Ngày này năm xưa 1/5: Lionel Messi và phát súng đầu tiên của một huyền thoại Ngày 1/5/2005, sân Camp Nou chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Lionel Messi (17 tuổi) ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Albacete. Đó là khoảnh khắc nhận đường kiến tạo từ Ronaldinho, Messi lốp bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn, tạo nên hình ảnh ăn mừng kinh điển cho sự chuyển giao vương quyền. Đây là phát súng mở màn cho hành trình vĩ đại với 8 Quả bóng vàng, hơn 800 bàn thắng và chức vô địch World Cup 2022. "Tôi đã kiến tạo cho cậu ấy, và khoảnh khắc đó tôi biết mình vừa trao lại niềm cảm hứng cho một người sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất." – Ronaldinho (về bàn thắng đầu tiên của Messi).

