Becamex TP HCM - Đông Á Thanh Hóa: Chờ bản lĩnh xứ Thanh tại Gò Đậu

Cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và Becamex TP HCM lúc 18h ngày 2/5 trên sân Gò Đậu được xem là trận cầu mang ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua trụ hạng tại V.League 2025/2026. Khi cả hai cùng đang có 20 điểm sau 20 vòng đấu, khoảng cách với nhóm cuối bảng vẫn chưa thực sự an toàn, nên một chiến thắng lúc này sẽ có giá trị không chỉ về điểm số mà còn là cú hích tinh thần cho chặng đường còn lại của mùa giải.

Sau quãng thời gian nhiều biến động, Thanh Hóa đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc về tinh thần thi đấu. Chiến thắng trước PVF-CAND ở vòng đấu gần nhất không chỉ giúp đội bóng xứ Thanh cải thiện vị trí mà còn tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp trước chuyến làm khách đầy khó khăn tại đất Thủ.

Điều đáng ghi nhận ở Thanh Hóa lúc này chính là tinh thần chiến đấu. Trong bối cảnh lực lượng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chiều sâu đội hình không thật sự dồi dào, các cầu thủ trẻ vẫn đang nỗ lực bù đắp bằng sự máu lửa và quyết tâm.

Những cái tên như Doãn Ngọc Tân, Văn Tùng hay Ngọc Mỹ đang trở thành điểm tựa về tinh thần, giúp đội bóng duy trì được sự gắn kết trong lối chơi.

Văn Tùng đang là điểm tựa trên hàng công đội bóng xứ Thanh.

Dẫu vậy, thử thách dành cho Thanh Hóa ở vòng đấu này là không nhỏ. Becamex TP HCM tuy đang trải qua chuỗi 4 trận chưa biết thắng nhưng vẫn là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn tốt.

Đội chủ nhà cũng rất khát điểm sau những trận hòa và thất bại đáng tiếc gần đây. Trên sân Gò Đậu, họ chắc chắn sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhằm tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.

Ở trận lượt đi, hai đội đã hòa nhau 1-1 trong thế trận khá cân bằng. Điều đó cho thấy sự chênh lệch chuyên môn giữa đôi bên là không lớn. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà vẫn giúp Becamex TP HCM được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, nhất là khi họ sở hữu hàng công có khả năng tạo đột biến với những ngoại binh giàu tốc độ và kỹ thuật.

Với Thanh Hóa, nhiều khả năng HLV Mai Xuân Hợp sẽ tiếp tục lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nơi tuyến giữa trước khi chờ đợi cơ hội phản công. Sự năng nổ của Doãn Ngọc Tân cùng kinh nghiệm của Lê Văn Thắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội khách.

Trận đấu trên sân Gò Đậu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ và giàu tính tranh chấp. Trong bối cảnh cả hai đều hiểu rằng một thất bại có thể khiến họ rơi sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ được đặt lên hàng đầu. Dẫu vậy, nếu tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu quả cảm như thời gian qua, Thanh Hóa hoàn toàn có quyền hy vọng vào một kết quả tích cực trước Becamex TP HCM.

Hoàng Sơn