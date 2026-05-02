Hà Nội FC củng cố top 3; Jose Mourinho phủ nhận tin đồn tái hợp Real Madrid

V.League vòng 21: CLB CAHN hướng tới ngôi vương, Đông Á Thanh Hóa đối đầu Becamex TPHCM; FIFA ASEAN Cup 2026 hé lộ thể thức mới với hai hạng đấu kịch tính; Carragher khuyên Man Utd trao hợp đồng dài hạn cho Michael Carrick... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (2/5).

FIFA ASEAN Cup 2026 hé lộ thể thức mới với hai hạng đấu kịch tính

Giải vô địch Đông Nam Á phiên bản mới - FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến sẽ chia thành hai hạng đấu dựa trên thứ hạng FIFA. Đáng chú ý, giải đấu năm nay có sự góp mặt của đội bóng ngoài khu vực là Hong Kong (Trung Quốc) ở hạng 2.

Theo thể thức này, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở hạng 1 cùng Indonesia và Malaysia tại bảng A, thi đấu tập trung tại Indonesia từ ngày 21/9 đến 6/10/2026.

Mỗi hạng đấu gồm 6 đội, chia thành hai bảng để chọn ra đại diện vào bán kết tranh ngôi vô địch. Đồng thời, giải đấu còn áp dụng cơ chế lên - xuống hạng giữa các nhóm đấu. Tuy nhiên, FIFA sẽ sớm công bố thông tin chính thức sau khi thống nhất lịch trình với các liên đoàn thành viên.

Nam Định thắng tiến, Hà Nội FC củng cố top 3 sau vòng 21 V.League

Trong loạt trận sớm vòng 21 V.League tối 1/5, nhà ĐKVĐ Nam Định đã đánh bại CLB Công an TPHCM 2-0 trên sân Thiên Trường. Dù Xuân Son ngồi dự bị, các pha lập công của Brenner và Văn Vĩ đã giúp đội bóng thành Nam giữ vững vị trí thứ 4 với 37 điểm.

Cùng lúc đó tại Hàng Đẫy, Hà Nội FC giành chiến thắng sát nút 2-1 trước SHB Đà Nẵng. Ngôi sao nhập tịch Hoàng Hên tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo mở tỷ số, trước khi Xuân Mạnh ấn định thắng lợi. Kết quả này giúp Hà Nội FC củng cố vị trí thứ 3 (39 điểm), trong khi Đà Nẵng lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng và đối mặt nguy cơ xuống hạng rõ rệt.

V.League vòng 21: CLB CAHN hướng tới ngôi vương, Đông Á Thanh Hóa đối đầu Becamex TPHCM

Ngày 2/5, tâm điểm V.League đổ dồn về sân Lạch Tray khi CLB CAHN làm khách trước Hải Phòng. Với khoảng cách 9 điểm so với đội nhì bảng, thầy trò HLV Polking quyết tâm giành 3 điểm để chạm tay vào chức vô địch sớm.

Người hâm mộ cũng kỳ vọng Đình Bắc tiếp tục nổ súng trận thứ 5 liên tiếp để cạnh tranh danh hiệu chân sút nội xuất sắc nhất.

Tại sân Gò Đậu, Đông Á Thanh Hóa sẽ có màn so tài trực tiếp với Becamex TPHCM. Cả hai đội hiện đang cùng sở hữu 20 điểm và được đánh giá ngang tài ngang sức. Trong khi đó, PVF-CAND cũng đứng trước cơ hội lớn thoát khỏi vị trí áp chót nếu giành điểm trước Hà Tĩnh để tận dụng cú sẩy chân của Đà Nẵng.

Jose Mourinho phủ nhận tin đồn tái hợp Real Madrid

Trong buổi họp báo tối 1/5, HLV Jose Mourinho đã dập tắt những đồn đoán về việc chuyển đến dẫn dắt Real Madrid vào mùa giải 2026/27. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định chưa nhận được bất kỳ liên hệ nào từ phía “Kền kền trắng” và cam kết tương lai tại Benfica, nơi ông vẫn còn một năm hợp đồng.

Mourinho nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định lâu dài trên băng ghế huấn luyện, lấy dẫn chứng thành công từ Arsenal và Man City. Những tuyên bố đanh thép này đã tạm thời khép lại những ồn ào xoay quanh tương lai của “Người đặc biệt”, giúp ông và các học trò tập trung tối đa cho cuộc đua tại giải quốc nội.

Carragher khuyên Man Utd trao hợp đồng dài hạn cho Michael Carrick

Cựu danh thủ Jamie Carragher nhận định Michael Carricklà lựa chọn phù hợp nhất cho Man Utd hiện tại, thay vì các tên tuổi lớn như Ancelotti hay Nagelsmann. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Carrick đã giúp “Quỷ đỏ” thắng 9/13 trận, ổn định phòng thay đồ và khai thác tối đa năng lực của Bruno Fernandes.

Carragher phân tích rằng sự ổn định mà Carrick mang lại là điều Man Utd đang khát khao nhất. Việc ký hợp đồng 2 năm với Carrick không chỉ duy trì đà phát triển mà còn giúp ban lãnh đạo có thêm thời gian hoạch định chiến lược dài hạn. Trận derby nước Anh với Liverpool vào ngày 3/5 tới sẽ là bài kiểm tra quan trọng để Carrick khẳng định vị thế của mình.

