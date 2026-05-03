Đồng Nai rộng cửa thăng hạng V.League; Arteta gửi thông điệp đầy thách thức tới Pep

Đình Bắc ghi bàn trận thứ 5 liên tiếp ở V.League; Dani Carvajal chia tay Real Madrid sau hơn một thập kỷ cống hiến; Arsenal xây chắc ngôi đầu, Arteta gửi thông điệp đầy thách thức tới Pep... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (3/5).

Đình Bắc ghi bàn trận thứ 5 liên tiếp ở V.League

Vòng 21 V.League 2025-2026 chứng kiến phong độ hủy diệt của Đình Bắc khi anh nổ súng trận thứ 5 liên tiếp, giúp CLB CAHN thắng Hải Phòng 2-0 và củng cố ngôi đầu.

Tiền đạo sinh năm 2004 đã ghi tới 8 bàn thắng chỉ trong 5 trận gần nhất, trở thành niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam.

Đình Bắc đang thể hiện phong độ ấn tượng.

Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng diễn ra căng thẳng khi đội cuối bảng PVF-CAND chia điểm tiếc nuối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau trận hòa không bàn thắng.

Tại sân Gò Đậu, Đông Á Thanh Hóa đã có trận hòa bản lĩnh 1-1 trước Becamex TP HCM. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mai Xuân Hợp duy trì khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.

Hiện tại, Hà Nội FC đã vươn lên top 3, còn Nam Định bám đuổi sát sao ở vị trí thứ 5 sau chiến thắng trước Công an TP HCM.

Đồng Nai thắng hủy diệt, rộng cửa thăng hạng V.League

Tối 2/5, trong bầu không khí chào mừng ngày Đồng Nai chính thức lên thành phố trực thuộc Trung ương, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng đã giành chiến thắng áp đảo 6-0 trước Thanh niên TP HCM tại vòng 17 giải hạng Nhất.

Các ngôi sao như Minh Vương, Thanh Bình và Alex Sandro đã thay nhau lập công, giúp đội bóng cửa ngõ phương Nam củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Với 41 điểm, Đồng Nai hiện bỏ xa đội xếp thứ nhì Bắc Ninh tới 6 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Dù thiếu vắng Công Phượng do chấn thương, sự thăng hoa của dàn trụ cột đang đưa Đồng Nai tiến rất gần tấm vé thăng hạng V.League sau nhiều năm chờ đợi.

Arsenal xây chắc ngôi đầu, Arteta gửi thông điệp đầy thách thức tới Pep

Sau chiến thắng thuyết phục trước Fulham nhờ sự tỏa sáng của Viktor Gyokeres và Bukayo Saka, Arsenal hiện đã nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm. HLV Mikel Arteta không giấu nổi niềm tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, đồng thời khẳng định “Pháo thủ” sẽ chiến đấu đến cùng cho giấc mơ vô địch.

Đáng chú ý, Arteta đã có màn “đá xoáy” hóm hỉnh dành cho Pep Guardiola khi tuyên bố sẽ theo dõi trận đấu của Man City vì “yêu bóng đá” – gợi nhắc lại phát ngôn tương tự của Pep trước đó. Với sự trở lại của Saka và phong độ hủy diệt của Gyokeres, Arsenal đang tràn đầy tự tin hướng tới cú đúp danh hiệu tại Premier League và Champions League mùa này.

Dani Carvajal chia tay Real Madrid sau hơn một thập kỷ cống hiến

Hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal sẽ chính thức rời Real Madrid sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc, khép lại hành trình đầy vinh quang của một trong những hậu vệ phải vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Trưởng thành từ lò Castilla, Carvajal đã có hơn 400 lần ra sân, giành tổng cộng 6 chức vô địch Champions League cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác.

Sự ra đi của ngôi sao 34 tuổi đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình chuyển giao lực lượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Không chỉ là trụ cột chuyên môn với lối chơi bền bỉ, Carvajal còn là thủ lĩnh tinh thần, biểu tượng cho bản sắc chiến thắng của “Kền kền trắng” trong kỷ nguyên hiện đại.

