HAGL bỏ lỡ chiến thắng vì hỏng penalty; Amorim lo mất ghế ở MU

Tuchel gạch tên Bellingham; U23 Việt Nam vào nhóm hạt giống số 1 tại SEA Games 33; Tây Ban Nha triệu tập rồi rút tên Yamal vì tái phát chấn thương.... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (4/10).

HAGL bỏ lỡ chiến thắng vì đội trưởng Jairo đá hỏng penalty phút bù giờ

Trên sân Pleiku, HAGL hòa 1-1 trước SLNA ở vòng 6 V-League 2025/2026 trong trận đấu đầy kịch tính.

Jairo (phải) đá hỏng phạt đền khiến HAGL chỉ có được 1 điểm (Ảnh: T.B).

Đội chủ nhà sớm dẫn trước từ phút thứ 7 nhờ cú dứt điểm một chạm của Minh Tâm. Sang hiệp hai, SLNA đẩy cao nhịp độ và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Olaha ở phút 69, sau sai lầm của hàng thủ HAGL.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi phút 90+9, HAGL được hưởng penalty sau khi Gia Bảo bị phạm lỗi. Thế nhưng, trung vệ đội trưởng Jairo lại sút bóng vọt xà, bỏ lỡ cơ hội mang về chiến thắng đầu tiên cho đội bóng phố núi mùa này. SLNA ra về với 1 điểm quý giá.

PVF - CAND giành 1 điểm quý giá trên sân Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Trong trận đấu còn lại của vòng 6 LPBank V.League 2025/2026 diễn ra tối 3/10, CLB Hà Tĩnh và CLB PVF-CAND bất phân thắng bại với tỷ số 1-1. Charles Atshimene ghi bàn mở tỷ số cho Hà Tĩnh ở phút 33, trước khi Amarildo De Souza thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 71, đem về 1 điểm cho đội khách.

U23 Việt Nam vào nhóm hạt giống số 1 tại SEA Games 33

Ban Tổ chức SEA Games 33 đã công bố phân nhóm hạt giống môn bóng đá nam. U23 Việt Nam cùng U23 Indonesia và chủ nhà U23 Thái Lan nằm ở nhóm số 1, hứa hẹn thuận lợi khi bốc thăm chia bảng.

U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 33. (Ảnh: S.N)

Giải có 11 đội tham dự, chia thành 3 bảng (1 bảng 3 đội, 2 bảng 4 đội). Ba đội nhất bảng và một đội nhì xuất sắc nhất sẽ vào bán kết, các trận quyết định tổ chức tại Bangkok.

Ở bóng đá nữ, tuyển Việt Nam (ĐKVĐ) và Thái Lan cùng nằm nhóm hạt giống số 1 trong giải đấu có 8 đội, diễn ra từ 4-17/12 tại Chonburi.

Tuchel gây sốc vì gạch tên Bellingham

HLV Thomas Tuchel gây bất ngờ khi không triệu tập Jude Bellingham vào ĐT Anh dù tiền vệ Real Madrid đã bình phục chấn thương.

Bellingham bị “bỏ rơi” ở đợt tập trung mới nhất của ĐT Anh.

Theo ông, đội tuyển vừa thi đấu ổn định ở loạt trận trước nên chưa cần thay đổi, đồng thời Bellingham vẫn chưa đạt thể trạng và cảm giác bóng tốt nhất sau ca phẫu thuật vai. Tuchel khẳng định quyết định này không liên quan đến năng lực của cầu thủ mà chỉ muốn duy trì sự ổn định.

Tây Ban Nha triệu tập rồi rút tên Yamal vì tái phát chấn thương

Tiền đạo trẻ Lamine Yamal vừa được HLV Luis de la Fuente triệu tập vào tuyển Tây Ban Nha, nhưng nhanh chóng bị gạch tên sau khi Barca xác nhận anh tái phát chấn thương háng trong trận thua PSG 1-2 ở Champions League.

Yamal đã có tên trong danh sách triệu tập ĐTQG Tây Ban Nha nhưng sau đó bị gạch tên vì chấn thương tái phát.

Yamal dự kiến nghỉ thi đấu 2-3 tuần, lỡ trận gặp Sevilla (5/10) và đợt tập trung đội tuyển, nhưng có thể trở lại ở El Clasico gặp Real Madrid ngày 26/10. Vụ việc khiến căng thẳng giữa Barca và tuyển quốc gia thêm gay gắt, khi HLV Hansi Flick nhiều lần chỉ trích việc Tây Ban Nha “bào sức” cầu thủ 18 tuổi.

Lamine Yamal (trái) bị Nuno Mendes vào bóng trong trận Barca thua PSG 1-2 ở lượt hai Champions League mùa 2025/2026. Ảnh: AS

De la Fuente khẳng định tuyển không mạo hiểm với chấn thương và luôn đặt sức khỏe cầu thủ lên hàng đầu. Ngoài Yamal, Tây Ban Nha còn mất Nico Williams, Carvajal, Gavi và Fermin Lopez vì chấn thương.

Amorim thừa nhận nguy cơ bị MU sa thải

HLV Ruben Amorim thừa nhận tương lai tại Manchester United không còn an toàn sau chuỗi kết quả bết bát, khi đội chỉ đứng thứ 14 Ngoại hạng Anh với 3 thất bại sau 6 vòng.

Amorim thừa nhận vị trí của ông ở MU không còn an toàn.

Trước trận gặp Sunderland ở vòng 7, ông khẳng định sẽ không từ chức mà để ban lãnh đạo quyết định. Amorim nhấn mạnh MU cần “nói chuyện trên sân” bằng chiến thắng trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 10 - thời điểm dễ xảy ra thay tướng.

Dù áp lực lớn, nhà cầm quân 40 tuổi vẫn giữ vững hệ thống chiến thuật quen thuộc, khẳng định điều quan trọng là duy trì lối chơi tập trung và cường độ cao. Trận thua 1-3 trước Brentford mới đây khiến áp lực từ giới chủ và người hâm mộ càng gia tăng.

Tin vắn nổi bật: Ajax sa sút phong độ khiến CĐV kêu gọi sa thải HLV John Heitinga. Truyền thông Hà Lan cho biết Erik Ten Hag, cựu HLV MU và Ajax, đang là ứng viên sáng giá thay thế từ đầu năm tới. FIFA từ chối cấm vận Israel, Chủ tịch Infantino khẳng định bóng đá không thể giải quyết xung đột địa chính trị. Quyết định gây tranh cãi khi so sánh với lệnh đình chỉ Nam Phi và Nga trước đây, trong khi UEFA sẽ tiếp tục bỏ phiếu xem xét. Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) từ chối hỗ trợ FAM trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu, khẳng định không thuộc thẩm quyền. FAM buộc phải tự kháng cáo quốc tế, trong khi dư luận Malaysia ngày càng bi quan.

