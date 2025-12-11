Hạ viện Mỹ thông qua dự luật Chính sách quốc phòng toàn diện với chi tiêu kỷ lục, 900 tỷ USD

Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật chính sách quốc phòng toàn diện, cho phép chi tiêu quân sự hàng năm kỷ lục lên tới 900 tỷ USD.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng kỷ lục trị giá 900 tỷ USD cho năm 2026. Ảnh: Kazinform.

Kết quả bỏ phiếu hôm 10/12 cho thấy 312 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ việc thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA), trong khi 112 người phản đối dự luật. Dự luật hiện đã được gửi đến Thượng viện để xem xét và dự kiến ​​sẽ được thông qua vào tuần tới.

Ngân sách quốc phòng 900 tỷ đô la cho năm tài chính 2026 cao hơn 8 tỷ đô la so với yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hồi tháng 5 năm nay. Dự luật đồ sộ dài 3.086 trang này bao gồm các biện pháp cải thiện đời sống cho binh lính Mỹ, tăng lương quân đội gần 4%, một cuộc cải tổ nhằm đẩy nhanh quá trình mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc, cũng như các biện pháp phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Các nhà lập pháp cũng đưa vào một số điều khoản củng cố cam kết của Washington đối với châu Âu, bao gồm 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine mỗi năm trong các năm tài chính 2026 và 2027 như là một phần trong Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine.

Quân đội Mỹ tham gia diễu binh kỷ niệm Ngày Thống nhất của Romania, tại Bucharest, ngày 1 tháng 12 năm 2022. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, dự luật vừa được thông qua cũng cắt giảm một số chương trình bị Tổng thống Trump chỉ trích, bao gồm khoảng 1,6 tỷ đô la tài trợ cho các sáng kiến ​​tập trung vào sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, cũng như biến đổi khí hậu.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng là một trong số ít các đạo luật quan trọng được Quốc hội Mỹ thông qua hằng năm, và các nhà lập pháp coi đây là truyền thống được duy trì liên tục kể từ năm 1961. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ ký Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng thành luật ngay khi dự luật được chuyển đến Nhà Trắng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc định hình chính sách quốc phòng của Mỹ trong năm tới.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera