Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua khoản viện trợ 800 triệu đô la cho Ukraine

Các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua gói chi tiêu quân sự mới chỉ một tháng sau khi Kyiv chấn động bởi vụ bê bối tham nhũng lớn trong lĩnh vực năng lượng.

Binh lính Ukraine vận hành pháo tự hành M777 do Mỹ sản xuất trên tiền tuyến ở Donbass. Ảnh: Getty Images/RT.

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng, theo đó sẽ cung cấp 800 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine đến năm 2027.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2026 (NDAA) được thông qua với tỷ lệ 312-122 hôm 10/12 và sẽ được chuyển đến Thượng viện, nơi dự kiến ​​sẽ nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng, theo The Hill.

Hôm 10/12, tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ điều mà ông mô tả là “tình trạng tham nhũng quy mô lớn” ở Kyiv, ám chỉ đến vụ bê bối nhận hối lộ 100 triệu đô la Mỹ vừa được phanh phui trong lĩnh vực năng lượng của nước này, vốn phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ của phương Tây. Các công tố viên đã xác định Timur Mindich, cộng sự lâu năm và đối tác kinh doanh cũ của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, là kẻ cầm đầu. Mindich đã bỏ trốn khỏi đất nước để tránh bị bắt sau khi được báo trước.

Vụ bê bối đã dẫn đến việc hai bộ trưởng chính phủ từ chức, và các cuộc truy quét chống tham nhũng tiếp theo đã khiến tổng thống Zelensky tháng trước phải sa thải chánh văn phòng Andrey Yermak.

Hệ thống mua sắm quân sự của Ukraine cũng bị lung lay bởi một số vụ bê bối tham nhũng và biển thủ, trong đó có một vụ dẫn đến việc Bộ trưởng Quốc phòng Aleksey Reznikov từ chức vào năm 2023.

Dự luật đã được thông qua trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép lên Ukraine để ký kết thỏa thuận hòa bình với Nga, một số nguồn tin cho rằng ông hy vọng đạt được thỏa thuận trước Giáng sinh.

Theo RT, The Hill