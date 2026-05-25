Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở xã vùng khó Tân Thành

Trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Thông qua đó đã phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm, không để hình thành sai phạm, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Một buổi giao ban tiến độ công việc của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Đảng bộ xã Tân Thành được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Luận Khê và Tân Thành, thuộc Đảng bộ huyện Thường Xuân cũ. Sau sắp xếp, đảng bộ có 32 chi bộ, gồm 4 chi bộ cơ sở và 28 chi bộ trực thuộc, với 563 đảng viên. Do cơ sở vật chất hạ tầng còn thiếu thốn, giao thông khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều nên kinh tế - xã hội của xã còn chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tới 63,4% dân số.

Xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng vững mạnh, ngay sau khi được thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thành đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng thời tổ chức xây dựng, ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp của các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Từ đó phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, địa bàn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, sau kiện toàn, số cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm làm công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy không nhiều, khó đảm đương được nhiệm vụ trong tình hình mới. Địa bàn xã rộng, có thôn cách trung tâm xã hơn 20km, giao thông khó khăn. Trình độ năng lực của cán bộ bán chuyên trách ở thôn, cán bộ kiêm nhiệm ở các chi bộ chưa đồng đều, nhất là người được giao nhiệm vụ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ông Lục Đăng Hỏa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thành, cho biết: "Trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tích cực tham gia nghiêm túc các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chuyên môn do Ủy ban Kiểm tra Đảng cấp trên tổ chức. Yêu cầu cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đề cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để áp dụng vào thực tiễn công tác, nhất là những quy định mới. Mới đây nhất là việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 7/4/2026 Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, công chức. Duy trì đều đặn công tác giao ban nắm bắt tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát...".

Trong quý I năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành đã tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với 8 chi bộ thôn và cơ quan. Nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào công tác thu, chi sử dụng đảng phí; việc ban hành nghị quyết hàng tháng; việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ; việc thực hiện quy định nêu gương của đảng viên; công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thành, ông Lục Đăng Hỏa cho biết thêm: "Thông qua kiểm tra, giám sát đã kết luận ưu, nhược điểm, phát hiện nhân tố mới, tích cực, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời kịp thời phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn các khuyết điểm, không để hình thành sai phạm lớn. Thông qua đó, góp phần lan tỏa những việc làm tốt, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân".

Bài và ảnh: Đồng Thành