Chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ

“Sổ tay đảng viên điện tử” là bước đi cụ thể về chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, qua hơn 6 tháng thực hiện, ứng dụng này đã mang lại hiệu quả bước đầu ở nhiều cấp ủy, chi bộ.

Đảng ủy xã Thiệu Quang triển khai tổ công tác hướng dẫn đảng viên trong đảng bộ ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Chi bộ Đồn Trại, phường Sầm Sơn có 74 đảng viên, trong đó có khoảng 20% là đảng viên cao tuổi. Khó khăn chi bộ đang gặp phải đó là, sau khi triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử”, những đảng viên cao tuổi không tiếp cận được với ứng dụng này, bởi nhiều người không sử dụng điện thoại thông minh, hoặc có người dùng nhưng không quen thao tác. Vì vậy, dù đã được cài đặt ứng dụng nhưng việc sử dụng thường xuyên, hiệu quả là rất khó duy trì.

Trước thực trạng trên, Chi bộ Đồn Trại phân công đảng viên trẻ, sử dụng thành thạo điện thoại thông minh hỗ trợ từng người cài đặt, đăng ký tài khoản, đăng nhập. Nhờ vậy, các đảng viên trong chi bộ đã cơ bản nắm bắt được các thao tác cơ bản. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư chi bộ Đồn Trại, cho biết: Ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” rất tiện lợi, mọi tài liệu được tích hợp ngay trên điện thoại nên đi đâu cũng có thể nghiên cứu được. Tuy nhiên, việc sử dụng còn nhiều hạn chế. Hiện nay, chi bộ vẫn duy trì lực lượng đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn, nhưng về lâu dài cũng rất khó nếu không có giải pháp phù hợp.

Với nhiều đảng viên lớn tuổi, việc tiếp cận ứng dụng ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn trực tiếp của chi ủy và đảng viên trẻ đã tạo chuyển biến tích cực. Đảng viên Phạm Văn Sơn, Chi bộ Đồn Trại chia sẻ: "Lúc đầu dùng phần mềm tôi cũng lúng túng lắm. Nhưng được các đồng chí “cầm tay chỉ việc”, đến nay tôi đã thao tác thành thạo và thấy việc cập nhật nội dung cho họp chi bộ tiện lợi hơn trước rất nhiều".

Đảng bộ xã Thiệu Quang có gần 1.600 đảng viên, sinh hoạt tại 49 tổ chức cơ sở đảng. Ngay sau khi triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử”, Đảng ủy xã tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tiện ích của phần mềm; hướng dẫn đảng viên cài đặt, đăng nhập, sử dụng các tính năng phục vụ sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết, nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đảng ủy xã Thiệu Quang còn thành lập các đoàn xuống 29 thôn, trực tiếp hỗ trợ đảng viên cài đặt và sử dụng phần mềm. Đảng viên nào chưa quen thao tác trên điện thoại thì được hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Bí thư chi bộ là người nắm tình hình sử dụng ứng dụng, nếu còn vướng mắc thì tìm cách tháo gỡ. Từ cách làm trên, các đảng viên trong đảng bộ xã đã tiếp cận với ứng dụng. Qua đó được đọc trước nội dung sinh hoạt chi bộ để chuẩn bị ý kiến thảo luận sát hơn với thực tế.

Đồng chí Hoàng Trọng Cường, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Quang, khẳng định: “Sổ tay đảng viên điện tử” là công cụ hữu ích, giúp đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và sinh hoạt Đảng theo hướng khoa học, hiện đại. Ứng dụng đưa văn bản đến đảng viên sớm nhất, tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu khi sinh hoạt chi bộ. Nếu cấp ủy, bí thư chi bộ coi đây là công cụ làm việc, đảng viên sẽ hình thành thói quen mới.

Ở Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa, việc triển khai ứng dụng được thực hiện với quy mô lớn hơn. Đảng bộ hiện có 17 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 11 đảng bộ cơ sở, 6 chi bộ cơ sở; 102 chi bộ trực thuộc, với trên 1.600 đảng viên đang sinh hoạt. Để bảo đảm hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức tập huấn, gửi tài liệu hướng dẫn và phân công các tổ công tác hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng nhập, truy cập, sử dụng các tính năng của ứng dụng.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã triển khai 100% ứng dụng đến các tổ chức đảng trực thuộc. Đến nay, có 1.615/1.633 tài khoản của đảng viên đăng nhập và sử dụng ứng dụng, đạt tỷ lệ 98,9%. Tỷ lệ chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ thông qua “Sổ tay đảng viên điện tử” đạt trung bình 85%. Ngoài ra, còn có 61 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được đăng tải lên thư mục văn kiện - tư liệu; 123 lượt ý kiến của đảng viên tham gia góp ý trực tiếp trên thư mục đóng góp ý kiến...

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, cho biết: “Sổ tay đảng viên điện tử” được xem là kênh thông tin quan trọng, tạo giao tiếp hai chiều giữa cấp ủy đảng và đảng viên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của tổ chức đảng, phù hợp mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. “Sổ tay đảng viên điện tử” cũng là một kênh để cấp ủy, chi bộ nắm bắt ý kiến đảng viên, truyền tải kịp thời chủ trương, nhiệm vụ mới, tạo môi trường để đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình.

Tiếp tục phát huy hiệu quả của ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, thời gian tới các cấp ủy cần hướng dẫn đảng viên duy trì sử dụng ứng dụng theo quy định, nhất là đảng viên cao tuổi hay những khu vực khó khăn về thiết bị. Ngoài ra, những nội dung khi đưa lên hệ thống cần ngắn gọn, chính xác, kịp thời, thuận tiện tra cứu, qua đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.

Bài và ảnh: Xuân Minh