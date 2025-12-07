Hotline: 0822.173.636   |

Kinh tế

Hạ lãi suất nhiều chương trình tín dụng chính sách

Minh Hà
(Baothanhhoa.vn) - Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh truyền thông về chính sách mới; tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách theo đúng quy định pháp luật.

Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh truyền thông về chính sách mới; tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách theo đúng quy định pháp luật.

Giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH triển khai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 2553/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai.

Cụ thể, lãi suất cho vay đối với các chương trình như: hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cho vay người chấp hành xong án phạt tù được điều chỉnh giảm từ 6,6%/năm (tương đương 0,55%/tháng) xuống còn 6,24%/năm (0,52%/tháng).

Lãi suất cho vay hộ cận nghèo; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được điều chỉnh giảm từ 7,92% (tương đương 0,66%/tháng) xuống 7,488%/năm (tương đương 0,624%/tháng)

Lãi suất cho vay hộ mới thoát nghèo được điều chỉnh giảm từ 8,25% (tương đương 0,6875%/tháng) xuống 7,8%/năm (tương đương 0,65%/tháng).

Ngoài ra, lãi suất chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại khu vực khó khăn giảm từ 9%/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống còn 7,8%/năm (tương đương 0,65%/tháng).

Chương trình cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cũng được điều chỉnh giảm lãi suất từ 9 %/năm (tương đương 0,75%/tháng) xuống 8,4%/năm (tương đương 0,7%/tháng).

Mức lãi suất mới được áp dụng từ ngày 1/12/2025 đối với các khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH.

Lãi suất chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn giảm từ 9%/năm xuống còn 7,8%/năm.

Việc giảm lãi suất theo Quyết định 2553/QĐ-TTg không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người vay mà còn thể hiện rõ sự quan tâm của Chính phủ đối với người dân ở các khu vực khó khăn. Chính sách này giúp giảm áp lực tài chính cho các hộ vay; đồng thời tạo điều kiện để người dân mở rộng sản xuất, phát triển thương mại, tạo việc làm và tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHCSXH Việt Nam, NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh truyền thông về chính sách mới; tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách theo đúng quy định pháp luật.

Minh Hà

