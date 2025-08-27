Gục ngã trước Hà Tĩnh, Đông Á Thanh Hóa không thắng trận thứ 10 liên tiếp

Hành quân đến sân vận động Hà Tĩnh ở vòng 3 V.League 2025/2026 với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, nhưng Đông Á Thanh Hóa tiếp tục gây thất vọng khi để thua đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỉ số 0-1.

Lê Văn Thắng chơi mờ nhạt trong lần đầu được đá chính ở mùa giải 2025/2026. (Ảnh: Thành PT)

Trước trận đấu, người hâm mộ xứ Thanh kỳ vọng vào sự khởi sắc khi HLV Choi Won-kwon có nhiều điều chỉnh trong đội hình xuất phát, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của trung vệ giàu kinh nghiệm Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, sau những phút đầu nhập cuộc cố gắng đẩy cao tốc độ, đội khách không duy trì được sự chủ động và để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dần lấy lại thế trận với lối chơi chậm rãi, chắc chắn quen thuộc.

Trước một đối thủ thi đấu điềm tĩnh, các pha triển khai bóng của Đông Á Thanh Hóa thiếu đi sự kết nối cần thiết giữa các tuyến. Trịnh Văn Lợi trong ngày bất ngờ được bố trí thi đấu ở hành lang phải gặp nhiều khó khăn trong các tình huống phối hợp cùng Lê Văn Thắng phía trên. Không tạo ra được sự đột biến, hàng thủ của đội bóng xứ Thanh lại để lộ những khoảng trống, nhiều lần bị đối phương khai thác.

Phút 44, bước ngoặt của trận đấu đến khi Hoàng Mai Sỹ thực hiện quả phạt góc chuẩn xác, để ngoại binh Atshimene bật cao đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là tình huống mà Rimario không theo kèm chặt, giúp tiền đạo chủ nhà thoải mái dứt điểm, đưa bóng đập cột dọc đi vào lưới, khiến thủ môn Xuân Hoàng hoàn toàn bất lực.

Bất lực trước hàng phòng ngự đội chủ nhà, Rimario (áo vàng) bị thay ra trong hiệp 2.

Sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa có sự thay đổi khi Lê Văn Thuận được tung vào sân thay Lê Văn Thắng. Những chân chạy trẻ như Ngọc Mỹ, Văn Thuận đã giúp thế trận khởi sắc hơn đôi chút, song cơ hội tạo ra vẫn chưa thực sự rõ nét. Phút 60, đội khách chịu tổn thất lớn khi Doãn Ngọc Tân dính chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Bá Tiến.

Dù Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có những thời điểm để lộ sự hớ hênh trước vòng cấm, nhưng các pha xử lý của Đông Á Thanh Hóa lại thiếu sắc bén. Rimario sau đó rời sân, nhường chỗ cho Võ Nguyễn Hoàng ở phút 66. Đáng chú ý, trận đấu bị gián đoạn khá lâu bởi sự cố mất điện trên sân vận động Hà Tĩnh. Khi trận đấu trở lại, đội chủ nhà chủ động làm chậm nhịp độ nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

Nỗ lực đáng kể nhất của đội bóng xứ Thanh là pha phối hợp đẹp mắt phút 76, nhưng cú dứt điểm ở vị trí sở trường của Văn Thuận lại đưa bóng đi thiếu chính xác. Trong những phút cuối, đoàn quân của HLV Choi Won-kwon liên tục gia tăng sức ép nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Chung cuộc, Đông Á Thanh Hóa thất bại 0-1, tiếp mạch khởi đầu chậm chạp tại V.League 2025/2026. Sau 3 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh mới chỉ có 1 điểm, kéo dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 10.

HS