Góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại

Đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được thể hiện xuyên suốt bằng các chương trình, chính sách cụ thể trong nhiều năm qua. Là những đơn vị tiên phong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, khẳng định vai trò chủ đạo, người bạn đồng hành của nhà nông trong công cuộc XDNTM.

Cán bộ Agribank Thanh Hóa kiểm tra tình hình sử dụng vốn tín dụng tại xã Thường Xuân.

Với thông điệp “Mang phồn thịnh đến khách hàng”, các ngân hàng đã cụ thể hóa kế hoạch kinh doanh hàng năm, đưa ra những giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa bàn. Các chi nhánh Agribank luôn xác định trong hoạt động kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn và nông dân là những lĩnh vực, khách hàng được ưu tiên tín dụng hàng đầu. Các đơn vị tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng truyền thống, mở rộng tiếp thị khách hàng mới; triển khai có hiệu quả chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân.

Anh Nguyễn Ngọc Vụ ở xã Thiệu Toán là khách hàng được Agribank Thiệu Hóa - Thanh Hóa cho vay 200 triệu đồng, cùng với nguồn vốn tự có của gia đình, anh đã đầu tư 2.000m2 nhà màng để trồng dưa Kim Hoàng hậu. Gia đình anh được cán bộ tín dụng cùng với tổ trưởng tổ vay vốn ở xã thường xuyên đến kiểm tra hướng dẫn gia đình sử dụng vốn đúng mục đích. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên đến nay mô hình trồng dưa trong nhà màng của gia đình anh đã phát triển tốt, mỗi năm thu nhập trên 300 triệu đồng. Anh Vụ cho biết: “Nhiều năm qua, gia đình luôn gắn bó với Agribank, bởi ngoài việc giải quyết thủ tục nhanh gọn, lãi suất cạnh tranh, chúng tôi còn cảm nhận được sự gần gũi, thân tình trong giao dịch, phục vụ".

Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, nắm bắt đặc thù kinh tế của địa phương, các chi nhánh Agribank đã yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tích cực cải tiến quy trình, thủ tục tín dụng, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay; tăng cường phối hợp với các địa phương hướng dẫn khách hàng các kỹ năng về quản lý, sử dụng vốn vay, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công tác tổ chức sản xuất, gắn với tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Thông tin kịp thời các quy định mới về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể đầu tư tín dụng cho từng khu vực, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm. Trong đó, tập trung đầu tư tín dụng các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm và chương trình sản xuất nông nghiệp khuyến khích của tỉnh; cho vay XDNTM... Nguồn vốn của ngân hàng đã tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn lượt hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; khai thác tiềm năng tại chỗ, duy trì, đẩy mạnh phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống, tạo việc làm mới và nâng cao thu nhập và đời sống.

Cùng với đó, các chi nhánh Agribank cũng chú trọng đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng và dịch vụ ngân hàng, đẩy mạnh cung ứng các sản phẩm ứng dụng công nghệ 4.0 phù hợp để khuyến khích người dân, doanh nghiệp khu vực nông thôn sử dụng các tiện ích ngân hàng hiện đại, tạo điều kiện thuận tiện trong việc tiếp cận vốn và các dịch vụ ngân hàng. Các ngân hàng hiện đang cung ứng hơn 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, đóng góp tích cực phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, quán triệt tinh thần cán bộ Agribank trong hệ thống phải chủ động đổi mới phong cách giao dịch, nâng cao kỹ năng tư vấn, tiếp thị khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank. Từ đầu năm đến nay, toàn chi nhánh đã phát triển được hàng chục nghìn khách hàng sử dụng app Agribank Plus...

Không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn hoạt động, các chi nhánh còn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ tiêu dùng, đời sống của nhiều cá nhân, hộ gia đình. Trong đó, đẩy mạnh cho vay đối với khách hàng có mục đích tiêu dùng hợp pháp, cấp thiết, có nhu cầu vốn với lãi suất cho vay hợp lý theo quy định. Đến nay, dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng trên 85% tổng dư nợ của các chi nhánh. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự đồng hành với “tam nông” cũng như khẳng định vai trò chủ đạo của Agribank đối với thị trường này. Thông qua hoạt động đầu tư tín dụng cho “tam nông”, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần cùng hệ thống ngân hàng xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, XDNTM văn minh và không ngừng nâng cao đời sống của người dân, kéo gần khoảng cách thu nhập giữa khu vực đô thị và nông thôn.

Bài và ảnh: Đức Thanh