“Sao mai” bóng bàn xứ Thanh và khát vọng vươn tầm khu vực

Những năm gần đây, bóng bàn Thanh Hóa đang có nhiều bước tiến tích cực trong công tác đào tạo trẻ. Nổi bật nhất trong lứa VĐV hiện tại của Thanh Hóa là Nguyễn Xuân Phúc - tay vợt trẻ đang đứng trước cơ hội lớn khi chuẩn bị lần đầu tiên góp mặt tại Giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á.

VĐV Nguyễn Xuân Phúc tích cực tập luyện cho Giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á sắp tới.

Tấm vé đến với đấu trường khu vực của Xuân Phúc không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả một quá trình tích lũy bền bỉ qua nhiều năm. Đặc biệt trong năm 2025, tay vợt xứ Thanh đã có bước tiến rõ rệt khi giành 1 HCV đơn nam, 1 HCV đôi nam nữ tại giải các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên - nhi đồng quốc gia. Thành tích này giúp Xuân Phúc khẳng định vị trí trong nhóm VĐV trẻ hàng đầu, qua đó được trao cơ hội thử sức ở sân chơi lớn hơn.

Từ năm 2020 đến nay, Xuân Phúc đã sở hữu 13 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ - một bảng thành tích khá ấn tượng với một VĐV trẻ. Đằng sau những con số ấy là hành trình vượt khó, tập luyện chăm chỉ của tay vợt sinh năm 2012.

HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Thanh Hóa Nguyễn Xuân Thuận nhận xét: “Xuân Phúc là VĐV có nền tảng kỹ thuật tốt, tư duy thi đấu nhanh và tinh thần cầu tiến. Điều đáng quý là em luôn giữ được sự ổn định và không ngại thi đấu với những đối thủ mạnh hơn mình. Việc được triệu tập dự giải Đông Nam Á là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của em”.

Ngoài việc tập luyện theo giáo án của ban huấn luyện, Xuân Phúc còn được tạo điều kiện tham gia các giải phong trào ở nhiều địa phương. Đây được xem là “lớp học thực chiến” quan trọng, giúp tay vợt trẻ có cơ hội đối đầu với những đối thủ có trình độ, kinh nghiệm và cả tuổi đời vượt trội hơn mình. Qua mỗi giải đấu, Xuân Phúc dần hoàn thiện kỹ năng, cải thiện tâm lý thi đấu và tích lũy thêm bản lĩnh.

Chia sẻ trước lần đầu bước ra sân chơi khu vực, Xuân Phúc cho biết: “Được tham dự giải Đông Nam Á là niềm vinh dự lớn với em. Em hiểu đây là sân chơi rất khó, nên sẽ cố gắng thi đấu hết mình, học hỏi từ các đối thủ mạnh. Mục tiêu của em không chỉ là thành tích mà còn là tích lũy kinh nghiệm để tiến xa hơn trong tương lai”. Theo kế hoạch, Xuân Phúc tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện cấp cao Hà Nội từ ngày 6/4 trước khi lên đường thi đấu tại Singapore từ ngày 13/4 ở các nội dung đồng đội nam, đôi nam và đơn nam. Ban huấn luyện kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để tay vợt trẻ tiếp cận với môi trường thi đấu đỉnh cao, từ đó nâng tầm trình độ.

HLV Nguyễn Xuân Thuận nhấn mạnh: “Với các VĐV trẻ, việc được thi đấu và cọ xát là yếu tố then chốt. Thành tích ở cấp độ trẻ là nền tảng, nhưng để phát triển xa hơn thì bắt buộc phải được trải nghiệm ở những giải đấu lớn hơn. Xuân Phúc đang đi đúng hướng trong lộ trình đó”.

Ở tuổi 15, phía trước Xuân Phúc vẫn là chặng đường dài với nhiều thử thách. Giải vô địch bóng bàn trẻ Đông Nam Á sắp tới không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân, mà còn là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình quan trọng. Bởi với những VĐV trẻ, hành trình vươn tầm không thể thiếu những lần thử sức ở sân chơi lớn, nơi mà mỗi trận đấu đều là bài học để trưởng thành.

Bài và ảnh: Hoàng Sơn