Phát triển phong trào thể thao học đường

Phong trào thể thao học đường phát triển không chỉ góp phần nâng cao chất lượng môn giáo dục thể chất mà còn giúp học sinh xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện kỹ năng sống, qua đó giúp các em phát triển toàn diện về thể trạng, tầm vóc.

Các em học sinh tham gia Giải Thể thao học sinh Tiểu học và THCS năm học 2025-2026.

Tại Trường THPT Hà Trung, xã Hoạt Giang, không chỉ cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân chơi, bãi tập được đầu tư bài bản phục vụ cho dạy và học môn Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, nhà trường còn thường xuyên duy trì các giải thể thao nội bộ, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để cán bộ, giáo viên và học sinh cùng tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, qua đó bồi dưỡng năng khiếu, đam mê thể thao cho học sinh.

Thầy giáo Trịnh Xuân Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Trung chia sẻ: “Cùng với các hoạt động dạy học văn hóa, công tác giáo dục thể chất cũng được nhà trường quan tâm, chú trọng. Không chỉ duy trì các câu lạc bộ (CLB) bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... nhà trường còn có sân Pickleball để cán bộ, giáo viên và học sinh có điều kiện làm quen với những môn thể thao mới. Trong đó, nhiều CLB thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt tham gia các cuộc thi Giáo dục quốc phòng, Hội khỏe Phù Đổng... Nhà trường từng có học sinh trở thành vận động viên ném lao, đá cầu chuyên nghiệp, có học sinh được chọn tham gia thi đấu cầu lông tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc...”.

TDTT học đường không chỉ giúp học sinh rèn luyện thể chất mà góp phần hình thành kỹ năng sống cho học sinh. Thông qua luyện tập và thi đấu, các em học được rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó, cách cân bằng giữa học tập và vui chơi, giải trí. Đối với môn học Giáo dục thể chất, giáo viên không chỉ đóng vai trò hướng dẫn chuyên môn mà còn là người đồng hành, định hướng để học sinh tham gia thể thao đúng cách, an toàn và hiệu quả.

Thầy giáo Lê Bạch Dương, giáo viên môn Giáo dục thể chất, Trường THPT Yên Định 1, xã Yên Định chia sẻ: “Do khuôn viên nhỏ hẹp, nhà trường chưa có sân bãi tập phải học nhờ sân bãi của đơn vị khác. Tuy nhiên, bộ môn Giáo dục thể chất luôn được nhà trường quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất. Hàng năm, nhà trường đều xây dựng kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về TDTT để sẵn sàng tham gia thi đấu tại các cuộc thi do ngành tổ chức. Nhiều năm nhà trường được xếp tốp đầu trong tỉnh tại các hội thi Giáo dục quốc phòng, Hội khỏe Phù Đổng. Nhiều em học sinh được lựa chọn tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia và đoạt giải cao. Tiêu biểu như em Lê Việt Hùng, đoạt giải tại Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia năm 2024”.

Không chỉ đối với các trường THPT, nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh cũng quan tâm, chú trọng giáo dục thể chất, TDTT cho học sinh. Vừa qua, Trường Tiểu học Hải Nhân, phường Tĩnh Gia đã tổ chức tuyên dương, trao thưởng cho em Vũ Ka Thi, học sinh lớp 4E của trường đoạt giải khuyến khích tại Giải Thể thao học sinh Tiểu học và THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của nhà trường trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Đồng thời kịp thời động viên để các em tiếp tục nỗ lực luyện tập, rèn luyện kỹ năng thi đấu để tiếp tục tham gia ở các hội thi TDTT các cấp.

Giải Thể thao học sinh tiểu học và THCS cấp tỉnh thu hút sự tham gia của hơn 2.500 vận động viên đến từ 150 trường tiểu học và THCS trên địa bàn toàn tỉnh, thi đấu ở 3 bộ môn: điền kinh, bóng bàn, võ cổ truyền. Đây là hoạt động thường niên do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thể thao học đường, phát hiện, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện “nhân tố” tham gia các đội tuyển của tỉnh thi đấu cấp quốc gia, quốc tế trong thời gian tới.

Từ nhiều năm qua, tỉnh ta đã quan tâm rà soát nhu cầu, chuẩn hóa danh mục, mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu trong đó có môn Giáo dục thể chất. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng quan tâm đến công tác tuyển dụng, bố trí giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục thể chất theo đúng chuyên môn được đào tạo.

Để tiếp tục duy trì và phát triển sâu rộng phong trào thể thao học đường, ngành giáo dục tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đổi mới nội dung hình thức tổ chức các hoạt động thể thao trường học phù hợp với điều kiện thực tế; khuyến khích các nhà trường tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học... nhằm tạo sân chơi lành mạnh, hữu ích cho các em học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao tầm vóc, phát hiện, bồi dưỡng những mầm non năng khiếu cho thể thao tỉnh nhà.

Bài và ảnh: Linh Hương