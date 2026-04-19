Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.

Các VĐV đội tuyển Võ cổ truyền hăng say rèn luyện kỹ, chiến thuật.

Đến phòng tập của đội tuyển Võ cổ truyền mới thấy sự quyết tâm cao của các VĐV. Dù mồ hôi thấm đẫm nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi hay chùn bước. Ngược lại, sự kiên trì và ý chí mạnh mẽ hiện rõ trên từng gương mặt. Những cú đấm dứt khoát, những pha đá cao mạnh mẽ, hay các thế gạt, né linh hoạt đều được thực hiện với độ chính xác cao, thể hiện sự khổ luyện bền bỉ qua thời gian của các võ sĩ.

Các huấn luyện viên (HLV) đội tuyển theo sát từng buổi tập, quan sát và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ cho học trò. Họ không chỉ truyền dạy kỹ thuật mà còn truyền lửa đam mê, tinh thần thượng võ và ý chí vượt khó cho các VĐV.

Đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa hiện có 2 HLV, 36 VĐV. Trong đó có 10 VĐV đội tuyển tỉnh, 11 VĐV đội trẻ và 15 VĐV đội năng khiếu. Đây là tập thể kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những gương mặt đã khẳng định được tên tuổi như Trần Thị Hậu, Lê Văn Sơn, Lương Minh Cảnh cùng với các gương mặt trẻ Đỗ Thị Trà Giang, Trương Thị Quỳnh Vy, Trịnh Thị Mai, Đặng Vũ Phong, Nguyễn Chí Đạt hứa hẹn vẫn là điểm tựa để đội tuyển phát triển lâu dài trong thời gian tới. Bên cạnh đó lứa “sao mai” cũng đang thể hiện tốt các bài tập kỹ, chiến thuật, là cơ sở để ban huấn luyện (BHL) tiếp tục tính đến những bước đi lâu dài trong tương lai.

Để có được dàn VĐV đồng đều như hiện tại, công tác tuyển chọn đầu vào luôn được thực hiện kỹ lưỡng. Ngoài tố chất phù hợp, các VĐV phải vượt qua bài kiểm tra về chuyên môn, thể trạng, thể lực, nhất là có niềm đam mê với Võ cổ truyền. Trong quá trình tập luyện và thi đấu, BHL thường xuyên theo dõi, đánh giá để giúp VĐV tiến bộ, đồng thời tuyển lựa những VĐV nổi bật để có giáo án huấn luyện chuyên biệt, đầu tư trọng tâm, trọng điểm.

Ngoài ra, việc tăng cường giao lưu, cọ xát cũng là một giải pháp quan trọng trong quá trình nâng cao trình độ. Đội tuyển thường xuyên tham gia các giải đấu trong nước, đồng thời tìm kiếm cơ hội giao lưu với các đội tuyển mạnh ở các tỉnh, thành khác. Qua mỗi giải đấu, các VĐV không chỉ tích lũy kinh nghiệm mà còn học hỏi thêm nhiều kỹ thuật, chiến thuật mới, từ đó hoàn thiện bản thân.

“Để đào tạo được một VĐV có thể thi đấu ở đấu trường quốc gia và có khả năng giành huy chương phải mất đến 5 năm nên việc tuyển chọn từ khi các em còn nhỏ là rất quan trọng. BHL không chỉ quan tâm đến thành tích trước mắt mà còn xây dựng lộ trình dài hạn, giúp VĐV phát triển toàn diện cả về kỹ thuật, thể lực lẫn tinh thần thi đấu. Đây chính là yếu tố giúp đội tuyển duy trì được sự ổn định và có chiều sâu lực lượng, tránh tình trạng hụt hẫng khi các VĐV trụ cột giải nghệ”, HLV trưởng Phạm Hữu Châu cho biết.

Sau thời gian chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo VĐV, bộ môn võ cổ truyền tỉnh từng bước khẳng định vị thế tại các giải khu vực và toàn quốc. Năm 2022 đội tuyển đoạt 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Năm 2023 đội tuyển tham gia 3 giải đấu và đoạt 11 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ. Năm 2024 đội tuyển tham gia 4 giải, đoạt 15 HCV, 5 HCB, 9 HCĐ. Năm 2025 đội đoạt 32 HCV, 28 HCB, 24 HCĐ trên các đấu trường. Ở các giải đấu đội tuyển đều có thành tích vượt kế hoạch đề ra, số lượng huy chương tăng dần qua từng năm, khẳng định bước đi đúng hướng của BHL trong công tác xây dựng lực lượng đi kèm việc linh hoạt, đổi mới mạnh mẽ giáo án huấn luyện.

Với việc thời gian tới sẽ có hàng loạt giải đấu quốc gia, quốc tế Kun Khmer chuyên nghiệp được tổ chức, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh vừa mới thành lập môn Kun Khmer trong phân môn đội tuyển Võ cổ truyền.

Theo HLV trưởng Phạm Hữu Châu, nền tảng được đào tạo bài bản từ hệ thống võ cổ truyền thành tích cao đã giúp các VĐV chuyển kỹ thuật sang môi trường thi đấu Kun Khmer hiệu quả. Không đơn thuần là thi đấu để có huy chương, các VĐV cũng đang dần cho thấy tư duy chiến thuật rõ ràng, tốc độ ra đòn, sự tỉnh táo trong xử lý tình huống và tinh thần thể thao chuyên nghiệp. Với những tín hiệu tích cực này, Kun Khmer thời gian tới được kỳ vọng sẽ mang lại những dấu son cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà.

Hướng tới tương lai, đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các đơn vị đòi hỏi đội tuyển phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Tuy nhiên, với chiến lược xây dựng lực lượng bài bản, kết hợp với việc đổi mới giáo án huấn luyện một cách khoa học, đội tuyển hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào những thành công trong thời gian tới.

“Chúng tôi xác định sự phát triển bền vững của đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa không chỉ đến từ truyền thống lâu đời mà còn là kết quả của tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược. Với mục tiêu hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X cuối năm nay và nhiều năm tới thì việc xây dựng lực lượng là nền tảng cốt lõi. Không chỉ dừng lại ở việc tuyển chọn những VĐV có tố chất tốt về thể lực và kỹ thuật, đội tuyển còn chú trọng đến việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ sớm. Bên cạnh đó linh hoạt trong công tác huấn luyện, tạo điều kiện để các em được tham gia tập huấn, thi đấu tại các giải để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao thành tích”, HLV trưởng đội tuyển Võ cổ truyền Phạm Hữu Châu cho biết.

Bài và ảnh: Anh Tuân