Tạo sức bật cho các môn thể thao dưới nước

Với sự quan tâm của tỉnh cùng sự nỗ lực, quyết tâm của các VĐV, HLV, những năm qua, các môn thể thao dưới nước đã đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu quốc gia và khu vực. Tuy nhiên, để tiếp tục tạo sức bật trên “đường đua xanh”, các môn này cần có sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa.

VĐV đội tuyển bơi Thanh Hóa nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2026.

Thể thao dưới nước của Thanh Hóa hiện có 92 VĐV. Trong đó, đua thuyền có 32 VĐV, bơi và lặn mỗi đội tuyển có 30 VĐV. Tất cả đều được quan tâm tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện thống nhất ở 3 tuyến: năng khiếu, tuyến trẻ và tuyến tỉnh. Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đàm Văn Long cho biết: “Định hướng phát triển của thể thao thành tích cao Thanh Hóa giai đoạn tới là tập trung đầu tư mạnh cho VĐV thuộc các môn thể thao trong chương trình thi đấu Olympic, ASIAD, trong đó có đua thuyền và bơi. Ngoài ra môn lặn vốn có truyền thống và thành tích tốt cũng được coi là môn trọng điểm”.

Theo đó, các đội tuyển bơi, lặn, đua thuyền đã tổ chức tuyển chọn VĐV tài năng ngay từ cơ sở thông qua các giải phong trào, trường học. Một số VĐV triển vọng được gửi đi tập huấn dài hạn tại các trung tâm lớn có phong trào phát triển và tại các đội tuyển quốc gia để nâng cao chuyên môn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hằng năm cụ thể cho từng VĐV, bao gồm kỹ năng, chiến thuật và các bài kiểm tra đánh giá ban đầu. Việc tập luyện của VĐV được xây dựng phù hợp, khoa học, đổi mới, kiểm tra định kỳ đánh giá quá trình tập luyện. Với các VĐV có tài năng, đẳng cấp nổi trội, ban huấn luyện đều có giáo án, phương pháp huấn luyện trọng điểm.

Nhờ những bước đi bài bản, khoa học, các môn thể thao dưới nước đã từng bước khẳng định thế mạnh trên đấu trường thể thao quốc gia, quốc tế. Từ năm 2022 đến nay, đội tuyển bơi Thanh Hóa giành được tổng cộng 236 huy chương các loại, trong đó có 80 HCV, 76 HCB, 80 HCĐ tại các giải đấu; đội tuyển lặn từ năm 2023-2025 giành 84 huy chương các loại, trong đó có 29 HCV, 31 HCB và 24 HCĐ; đội tuyển đua thuyền từ năm 2023-2025 giành tổng cộng 31 huy chương, trong đó có 12 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ.

Quan tâm đầu tư VĐV trọng điểm và chú trọng công tác đào tạo trẻ, các đội tuyển bơi, lặn, đua thuyền đều có lực lượng ổn định, bên cạnh những VĐV đẳng cấp còn có các “sao mai” rất triển vọng. Ở môn bơi là Phạm Thị Vân, Hoàng Thị Trang cùng các VĐV trẻ Lương Thị Minh Nguyệt, Lê Anh Bảo Thái, Nguyễn Hà My, Lê Thiên Vy... Môn lặn có Cao Thị Duyên, Lê Thị Nhung, Lê Khương Duy, Hoàng Thị Anh Thư, Lê Ngọc Nương, Hà Thị Bắc, Phạm Hoài Anh... Đua thuyền có Lục Văn Thực, Lục Anh Thư, Vi Tuấn Khanh, Lê Thị Yến Chi cùng các tay chèo triển vọng như: Nguyễn Văn Bắc, Lữ Nhật Long, Quách Nhật Tân...

HLV trưởng đội tuyển bơi Trịnh Văn Sáng đánh giá: “Những chuyến tập huấn nước ngoài đã giúp các VĐV từng bước trưởng thành nhờ làm quen với môi trường tập luyện chuyên nghiệp, học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu thế giới. Từ nay đến ngày Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khởi tranh, các VĐV bơi Thanh Hóa dự kiến sẽ có 2 đợt tập huấn nước ngoài và 2 đợt tập huấn tại các trung tâm lớn trong nước. Qua các đợt tập huấn, thi đấu chúng tôi đánh giá lực lượng, tuyển chọn VĐV xuất sắc nhất để có giáo án phù hợp cho các em tập luyện, chinh phục những đỉnh cao mới”.

Tuy nhiên, các môn thể thao dưới nước cũng còn gặp một số khó khăn nhất định. Nếu như đội tuyển đua thuyền từ năm 2015 đã chuyển địa bàn tập luyện từ phường Sầm Sơn tới Vườn Quốc gia Bến En, thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây thì môn bơi và lặn vẫn đang tập luyện tại bể bơi thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh được xây dựng từ khá lâu. Bể bơi với máy lọc lạc hậu, công suất bé, lại không có mái che nên ảnh hưởng không nhỏ tới các VĐV trong tập luyện. Một khó khăn nữa với cả 3 môn chính là tuyển chọn VĐV trẻ khi mà các phụ huynh chưa hẳn yên tâm cho con rời gia đình từ bé theo đuổi con đường thể thao, đặc biệt là khi thấy giáo án tập luyện vất vả, cường độ cao lại dầm dãi nắng mưa.

“Để giải quyết khó khăn về điều kiện tập luyện cho đội tuyển bơi, lặn, hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao đang có kế hoạch cải tạo, lắp đặt mái che cho bể bơi. Bên cạnh đó, ngành thể thao của tỉnh cũng đang nghiên cứu, vận dụng để bổ sung cơ chế đặc thù cho phát triển thể thao thành tích cao nhằm thu hút tài năng thể thao và có đãi ngộ xứng đáng đối với các VĐV, HLV xuất sắc. Qua đó, phụ huynh yên tâm cho con theo học khi VĐV sống được với nghề và thậm chí trở nên giàu có nếu đạt thành tích cao. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ, y sinh học thể thao và các giải pháp hồi phục chức năng sẽ được chú trọng hơn trong quá trình huấn luyện để đảm bảo hiệu quả bền vững. Trung tâm cũng sẽ nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất; tạo điều kiện để VĐV được tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế; dành sự đầu tư đặc biệt cho các VĐV tài năng, trọng điểm”, Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Nguyễn Ngọc Hài cho biết.

Bài và ảnh: Anh Tuân