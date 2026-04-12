Từ sân chơi đại hội đến chiến lược của thể thao thành tích cao

Ngọn lửa truyền thống rực sáng tại đại hội thể thao các cấp không chỉ thắp lên niềm tin, sức mạnh đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân mà còn mở ra khí thế mới, động lực mới, đưa phong trào thể dục - thể thao (TDTT) ở Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, bền vững.

Các VĐV tranh tài tại Giải Việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX (Trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X).

Đặt nền móng từ đại hội cấp cơ sở

Hướng tới Đại hội TDTT toàn tỉnh và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, các xã, phường trong tỉnh đang tích cực tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở với khí thế sôi nổi. Bên cạnh những môn thể thao được nhiều người dân tham gia tập luyện, là các môn thể thao có tính kế thừa, làm nền tảng phát triển cho thể thao thành tích cao sau này. Điều đó không chỉ làm phong phú nội dung tranh tài mà còn tạo nên bức tranh đa sắc màu, góp phần đưa phong trào TDTT phát triển bền vững.

Thông qua đại hội TDTT cấp cơ sở, các tuyển trạch viên có thêm cơ hội tiếp cận, đánh giá toàn diện về tố chất cũng như khả năng phát triển của những vận động viên tiềm năng, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho công tác tuyển chọn và đào tạo lâu dài.

Thực tế cho thấy, nhiều thế hệ vận động viên điền kinh xuất sắc, giành thành tích cao ở đấu trường quốc gia và quốc tế, đều có xuất phát điểm từ phong trào việt dã tại các địa phương. Họ từng tham gia, tỏa sáng tại Giải Việt dã Báo Thanh Hóa (nay là Giải Việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa) (trong chương trình Đại hội TDTT cấp tỉnh) qua nhiều giai đoạn. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như: Lưu Văn Hùng, Trần Văn Sỹ, Nguyễn Thị Phương, Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Lê Trọng Hinh...; hay những gương mặt trẻ giàu triển vọng như: Bùi Thị Thu Hà, Bùi Thị Đào, Lê Trung Đức, Lê Thị Bích...

Đại hội TDTT cấp xã được xác định là “mắt xích” đầu tiên, giữ vai trò nền tảng trong hệ thống thi đấu. Việc tổ chức tốt ở cấp cơ sở không chỉ tạo nên ngày hội biểu dương sức mạnh quần chúng, mà còn là tiền đề quan trọng, góp phần quyết định thành công của Đại hội cấp tỉnh, hướng tới đấu trường toàn quốc năm 2026.

Chiến lược cất cánh của thể thao thành tích cao

Lần đầu tiên tổ chức sau khi sáp nhập xã, phường, Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X ghi dấu ấn đặc biệt với số lượng đoàn tham dự tăng kỷ lục, lên tới 166 xã, phường cùng lực lượng vũ trang. Nỗ lực ở cấp cơ sở đến cấp tỉnh không chỉ là nền tảng để hướng tới phong trào thể thao quần chúng phát triển toàn diện, mà còn hiện thực hóa mục tiêu phát triển TDTT bền vững, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới tại các đấu trường lớn trong tương lai.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X được triển khai chủ động, khoa học. Năm 2025, tỉnh đã tổ chức thành công 14 môn thi đấu trong chương trình đại hội. Năm 2026, tỉnh sẽ tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, đồng thời tiếp tục thi đấu 9 môn còn lại trong chương trình.

Để xây dựng lực lượng vận động viên nòng cốt, tinh nhuệ, đủ sức cạnh tranh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về tổ chức đại hội TDTT các cấp, ngành thể thao Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo lộ trình đề ra. Thông qua đại hội các cấp, công tác tuyển chọn vận động viên được giới chuyên môn tiến hành bài bản, chặt chẽ từ cơ sở đến cấp tỉnh. Qua đó, nhiều gương mặt tiềm năng được phát hiện, bổ sung vào các đội tuyển năng khiếu, đội tuyển trẻ của tỉnh để tiếp tục đào tạo, hướng tới tham gia thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia và quốc tế.

Khẳng định ý nghĩa to lớn của đại hội TDTT các cấp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự nhấn mạnh: “Chính từ các sân chơi này, những gương mặt trẻ triển vọng từng bước được đưa vào hệ thống đào tạo bài bản, trở thành nguồn lực quan trọng cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh cho Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X sẽ tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT, hướng tới nâng tầm vị thế thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, quyết tâm lọt vào tốp 10 tỉnh, thành, ngành có thành tích cao nhất cả nước”.

Bài và ảnh: Anh Tuân