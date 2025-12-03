Góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ hữu nghị Việt – Lào

Cùng với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các tỉnh, thành trong nước, các trường đại học (ĐH), cao đẳng trên địa bàn tỉnh còn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo lưu học sinh (LHS) Lào. Hoạt động này không chỉ giúp nước bạn Lào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mà còn góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Lào.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức tặng hoa và quà chúc mừng LHS Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May nước CHDCND Lào năm 2025.

Mỗi năm, Trường ĐH Hồng Đức được UBND tỉnh giao đào tạo từ 25 - 30 LHS Lào theo diện thỏa thuận hợp tác. Phần lớn LHS Lào học tập tại Trường ĐH Hồng Đức đến từ tỉnh Hủa Phăn và một số ít đến từ các tỉnh: Bô Li Khăm Xay, Xiêng Khoảng, Luông Nậm Thà, Luông Pra Băng... Trong năm 2025, Trường ĐH Hồng Đức đã tiếp nhận thêm 31 LHS Lào sang nhập học, nâng tổng số LHS Lào đang học tập tại trường lên 105 em. Trong đó có 1 LHS thuộc diện thạc sĩ hiệp định; 30 LHS đào tạo tiếng Việt trước khi vào chuyên ngành; 47 LHS diện ĐH chính quy... Các ngành đào tạo cho LHS Lào chủ yếu tập trung vào khối ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật công nghệ.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức Ngô Chí Thành, trong quá trình đào tạo LHS Lào, nhà trường không ngừng đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, như đổi mới phương pháp giảng dạy, bổ sung các chuyên đề bồi dưỡng để nâng cao trình độ tiếng Việt cho LHS. Các em đều được chủ động lựa chọn thay đổi ngành nghề học theo nguyện vọng cá nhân và được sự chấp thuận từ Sở Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào cũng như UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm bảo đảm sau khi các em hoàn thành chương trình học đáp ứng được nhu cầu làm việc tại cơ quan và yêu cầu của thị trường lao động. Đặc biệt, trong thời gian học tập tại trường, LHS Lào luôn được lãnh đạo nhà trường, các phòng, ban quan tâm cả trong học tập và sinh hoạt hằng ngày. Tất cả LHS Lào được bố trí ở tại ký túc xá LHS Lào do tỉnh Hủa Phăn đầu tư xây dựng với đầy đủ tiện nghi; được khám sức khỏe định kỳ và cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. Cùng với đó, nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định; tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các em tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nâng cao hiểu biết về đất nước - con người và truyền thống văn hóa, lịch sử của Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Vào những dịp lễ, tết của hai nước, ngoài việc tạo điều kiện để các em được về thăm gia đình, nhà trường còn tổ chức các hoạt động cho LHS vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc tại trường.

Cũng theo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức Ngô Chí Thành, các LHS Lào học tập tại trường đều hoàn thành chương trình học đúng tiến độ, nhiều bạn đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học và trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được các cấp khen thưởng. Các LHS sau khi tốt nghiệp trở về nước đã phát huy được năng lực, trí tuệ, nhiều người đảm nhận các vị trí quan trọng tại các cơ quan, đơn vị, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Cùng với Trường ĐH Hồng Đức, Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cũng có những đóng góp quan trọng với hàng trăm LHS Lào được đào tạo tại trường trong thời gian qua thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, từ các ngành kinh tế đến sư phạm. Theo đại diện lãnh đạo Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong quá trình học tập tại trường, các LHS Lào được quan tâm cả trong học tập và sinh hoạt đời sống. Nhà trường cũng bố trí các giảng viên có kinh nghiệm để giảng dạy LHS Lào, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho LHS Lào tham gia; tổ chức các hoạt động ngoại khóa để LHS Lào hiểu thêm về lịch sử, con người, văn hóa Việt Nam...

Theo thống kê của ngành chức năng, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đã cam kết hỗ trợ học bổng, đào tạo 616 LHS và cán bộ tỉnh Hủa Phăn (tăng 217 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016-2020). Hiện đã tiếp nhận và đào tạo 565 chỉ tiêu, trong đó 204 LHS tham gia các chương trình đào tạo cao đẳng nghề ngắn hạn đến các chương trình ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ; 226 học viên tham gia chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị; 135 người tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng là bí thư chi bộ, thôn, bản, trưởng bản của tỉnh Hủa Phăn. 51 chỉ tiêu còn lại cũng đã được tỉnh Thanh Hóa phối hợp với tỉnh Hủa Phăn tiếp nhận đào tạo trong năm 2025.

Được biết, trong quá trình quản lý và đào tạo LHS Lào, các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách theo quy định dành cho LHS theo các diện học bổng Hiệp định và các thỏa thuận hợp tác đào tạo. Đặc biệt, LHS Lào được các cơ sở giáo dục quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất và tinh thần đảm bảo thuận lợi về nơi ăn, ở, học tập và sinh hoạt, giúp LHS nhanh chóng hòa nhập. Việc đào tạo đội ngũ cán bộ, trí thức giúp nước CHDCND Lào không đơn thuần là hỗ trợ về chuyên môn mà còn đóng vai trò là cầu nối quan trọng, để những LHS trở thành những sứ giả góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Bài và ảnh: Phong Sắc