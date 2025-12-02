Google bứt phá trong cuộc đua AI, Gemini 3 trở thành “ngôi sao mới”

Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

(Baothanhhoa.vn) - Sau khi ra mắt Gemini 3, Google bất ngờ vượt lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng AI về văn bản, hình ảnh và chuyển đổi nội dung thu hút sự chú ý của cả OpenAI, Nvidia và Meta. Chỉ trong 24 giờ đầu, hơn 1 triệu người dùng trải nghiệm mô hình mới, tạo ra bước nhảy đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Sau khi ra mắt Gemini 3, Google bất ngờ vượt lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng AI về văn bản, hình ảnh và chuyển đổi nội dung thu hút sự chú ý của cả OpenAI, Nvidia và Meta. Chỉ trong 24 giờ đầu, hơn 1 triệu người dùng trải nghiệm mô hình mới, tạo ra bước nhảy đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Ra mắt Gemini, Google tạm dẫn đầu cuộc đua AI. Ảnh: Yoast

Nhiều lãnh đạo công nghệ nổi tiếng cũng bày tỏ đánh giá tích cực về Google. CEO Salesforce, Marc Benioff, cho biết ông “sẽ ưu tiên thử nghiệm Gemini 3 hơn ChatGPT” và nhận xét mô hình này là một “bước tiến ấn tượng”.

CEO OpenAI Sam Altman và tài khoản Twitter của Nvidia cũng gửi lời chúc mừng. Meta được cho là đang đàm phán mua chip Tensor của Google, trong khi Anthropic đã tăng sử dụng hạ tầng Google từ tháng 10.

Sự chú ý đặc biệt này khiến cổ phiếu Google tăng gần 8% trong tuần qua, trong khi cổ phiếu Nvidia giảm hơn 2%. Dù vậy, Nvidia vẫn giữ vị thế dẫn đầu trong mảng chip AI nhờ GPU mạnh, linh hoạt và hệ sinh thái phần mềm rộng. Chip Tensor của Google thuộc loại ASIC, chuyên dụng, chỉ phù hợp với một số tác vụ AI nhất định.

Các chuyên gia nhận định Google “đang tạm dẫn đầu” nhưng cuộc đua AI vẫn mở. Gemini 3 nổi bật ở nhiều chỉ số, nhưng các mô hình khác như xAI và Perplexity vẫn chiếm ưu thế trong một số lĩnh vực như tìm kiếm. Ngoài ra, Google khó có thể đạt quy mô thống trị như Nvidia trong mảng chip.

Theo đánh giá, cuộc cạnh tranh AI sẽ không có một “người thắng cuộc duy nhất”, mà hình thành một hệ sinh thái đa trung tâm, nơi Google hiện nổi lên như người dẫn nhịp mới, nhưng vị thế này có thể thay đổi khi các mô hình tiếp theo ra mắt.

Minh Phương

Nguồn: Arirang News, YTN

