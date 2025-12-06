Giữ vững truyền thống vẻ vang

Trong suốt chiều dài lịch sử, Tổ quốc ta đã bao lần đối mặt với cam go, thử thách. Song, bằng tinh thần đại nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết, biết bao thế hệ người Việt Nam đã bản lĩnh, trí tuệ, gan góc, kiên cường, anh dũng chống giặc ngoại xâm, giành và giữ vững nền độc lập dân tộc. Trong tiến trình lịch sử vẻ vang ấy, Nhân dân ta mãi mãi trân trọng, tôn vinh lòng yêu nước và sự nỗ lực không mệt mỏi của những người con ưu tú mang trên mình màu xanh áo lính.

Hội viên cựu chiến binh phường Sầm Sơn nói chuyện truyền thống tại Trường Tiểu học Quảng Thọ.

Để phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được phát huy và ngày càng tỏa sáng, ngày 6/12/1989 Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Đến tháng 6/1990, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ra quyết định thành lập Hội CCB tỉnh Thanh Hóa. Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, dù chiến tranh bão lửa hay hòa bình dựng xây đất nước, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” luôn mang trong mình nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội CCB Việt Nam.

Trong suốt 35 năm ra đời và phát triển, Hội CCB Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt. Nổi bật là các cấp hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và Nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống lại các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Giai đoạn 2022-2025, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tham gia đóng góp hằng trăm ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên và Nhân dân, kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết. Với phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín của mình, toàn tỉnh có 6.626 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy Đảng các cấp.

Các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Phong trào đã hướng vào tuyên truyền, vận động CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp hội CCB trong tỉnh đã nhận ủy thác gần 2.300 tỷ đồng từ ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Nhiều cách làm, nhiều mô hình xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế đã được thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp và được nhân rộng tại nhiều địa phương. Trong phát triển kinh tế, nhiều CCB còn mang trên mình vết thương của chiến tranh, nhưng với nghị lực bền bỉ, họ đã vươn lên trở thành những doanh nhân thành đạt, làm chủ nhiều doanh nghiệp. Tiêu biểu như Tập đoàn Tiên Sơn (phường Bỉm Sơn); Công ty Hoàng Tuấn (phường Nguyệt Viên); Công ty Thanh Lịch (phường Hạc Thành)...

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã viết nên những bản anh hùng ca chiến thắng, vang vọng mọi thời đại. Hòa cùng dòng chảy lịch sử dân tộc, vùng đất xứ Thanh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng cũng đã đóng góp những trang sử rất đỗi tự hào. Để những trang sử vàng không bao giờ bị lãng quên, nhiều CCB trong tỉnh đã miệt mài “truyền lửa” cách mạng, bồi đắp niềm tin cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. Giai đoạn 2022-2025, các cấp hội CCB trong tỉnh đã phối hợp với đoàn thanh niên các cấp và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức 152 buổi nói chuyện truyền thống; tổ chức hàng trăm buổi gặp mặt, tọa đàm giữa các CCB là những nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế, qua từng câu chuyện cụ thể, các CCB đã bồi đắp lý tưởng cách mạng, để thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn về lịch sử dân tộc mình, đồng thời củng cố niềm tin của các em vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Với phương châm “Ở đâu có các phong trào, nơi đó có hội CCB; ở đâu có hội CCB, nơi đó có các hoạt động phong trào”, các cấp hội CCB trong tỉnh đã đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Trong đó, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã giúp 4.346 hộ vươn lên thoát nghèo, số hộ khá, giàu tăng 241.220 hộ. Trong phong trào “CCB chung sức XDNTM, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tự nguyện hiến 53.512m2 đất, đóng góp gần 4,5 tỷ đồng và hàng vạn ngày công để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, hè phố, làm nhà văn hóa... Phong trào CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng nhận được nhiều thư cảm ơn của người dân và những người bị nạn, được nhiều nơi trong cả nước biết đến và học tập.

Nhiều thập kỷ qua, hình ảnh và tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” - danh hiệu cao quý mà Nhân dân ta rất quý trọng, đã đi sâu vào đời sống xã hội và thường xuyên được ngợi ca, tôn vinh. Hơn 3 thập kỷ qua, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc đã được Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh tặng thưởng huân chương lao động, cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều bằng khen và danh hiệu cao quý. Đây là niềm tự hào, sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực của cán bộ, hội viên CCB Thanh Hóa. Qua đó tiếp tục khẳng định, trên bất cứ mặt trận nào, họ luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập và noi theo, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và sự tin yêu của Nhân dân.

Bài và ảnh: Tố Phương