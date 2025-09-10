Giữ bình yên cho thôn làng

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, tuyến giao thông từ Quốc lộ 1A nối với Quốc lộ 45 đoạn qua xã Hoằng Phú lên nút giao cao tốc Bắc - Nam có lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại tăng cao đột biến. Tại chốt ngã tư trên cung đường này, các thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở thôn Hiệp Thành trong bộ đồng phục xanh rêu tích cực hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoằng Phú tham gia hướng dẫn, điều tiết bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Sự nhiệt tình, trách nhiệm của họ đã góp phần giúp giao thông thông suốt, các phương tiện lưu thông thuận lợi, trên địa bàn không xảy ra va chạm hay tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ.

Các thành viên tổ bảo vệ ANTT cơ sở thôn Hiệp Thành cùng cán bộ Công an xã Hoằng Phú trò chuyện với người dân.

Được thành lập từ ngày 1/7/2024, dưới sự quản lý của UBND cấp xã, sự chỉ đạo, hướng dẫn của lực lượng công an xã trên cơ sở các chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ bảo vệ ANTT cơ sở thôn Hiệp Thành nhanh chóng khẳng định vai trò “cánh tay nối dài” trong việc giữ gìn ANTT. Hiện tổ có 3 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng có chung sự nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết với phong trào bảo vệ ANTT ở địa phương. Ông Nguyễn Sỹ Hợi, tổ bảo vệ ANTT cơ sở thôn Hiệp Thành từng có 14 năm làm công an bán chuyên trách, là người hiểu rõ địa bàn và có nhiều kinh nghiệm trong công tác bảo đảm ANTT.

Ông Hợi cho biết, Hiệp Thành là thôn trung tâm của xã Hoằng Kim cũ (nay là xã Hoằng Phú), có hơn 300 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu, dân cư đông, nhà cửa san sát, lại nằm trên trục Quốc lộ 1A, trong thôn có chợ Già sầm uất. Vì thế, tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều nguy cơ như trộm cắp vặt, gây gổ, lạng lách đánh võng, thậm chí là cháy nổ...

Với nhiệm vụ được phân công và sự chủ động trách nhiệm cao trong việc hỗ trợ lực lượng công an xã bảo đảm ANTT ở cơ sở, tổ bảo vệ ANTT cơ sở thôn Hiệp Thành đã góp phần đưa mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) phát huy hiệu quả rõ rệt, thậm chí tích cực tham gia chuẩn bị trang thiết bị cần thiết cho công tác huấn luyện, tham gia hội thi “Tổ liên gia an toàn PCCC” và giành giải nhất tại hội thi cấp huyện trước đây và giải nhì phần thi thực hành cấp tỉnh. Cùng với đó, tổ đã phối hợp với cấp ủy thôn ra mắt 7 “Điểm chữa cháy công cộng” và vận động 25 hộ dân tham gia mô hình “Tổ liên gia PCCC”, tạo thế trận phòng ngừa chặt chẽ ngay tại cộng đồng.

Không chỉ ở công tác PCCC, tổ bảo vệ ANTT Hiệp Thành còn tích cực hỗ trợ công an xã trong các đợt cao điểm thực hiện các kế hoạch thu nhận tài khoản định danh mức độ 2, tích hợp thẻ BHYT lên ứng dụng VNeID, phối hợp thực hiện làm sạch dữ liệu cho Nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm ANTT ở cơ sở ngày càng cao, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại thôn Hiệp Thành trở thành lực lượng nòng cốt, hỗ trợ công an xã bám dân, bám địa bàn, nắm bắt tình hình đời sống thôn làng, kịp thời báo cáo những diễn biến liên quan đến ANTT. Chính sự chủ động ấy đã giúp lực lượng công an xã có thêm “tai mắt”, từ đó xử lý hiệu quả, kịp thời nhiều vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Ngay trong các đợt mưa lũ do ảnh hưởng của các cơn bão vừa qua, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Hiệp Thành cùng với lực lượng công an xã đã không quản ngại vất vả, hỗ trợ, giúp đỡ người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa bão...

Được tận mắt chứng kiến công việc, tiếp xúc với họ, mới có thể cảm nhận được hết tinh thần, trách nhiệm của những người đàn ông đã “đứng tuổi” nhưng vẫn nhiệt tình tham gia tổ bảo vệ ANTT cơ sở thôn Hiệp Thành. Với ông Nguyễn Sỹ Hợi và các thành viên trong tổ, được tiếp tục cống hiến và tham gia trong lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đó là tâm huyết, trách nhiệm đối với thôn làng. Ông chia sẻ: “Chừng nào còn sức khỏe, chúng tôi còn muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giữ cho thôn làng yên bình. Bởi khi mỗi thôn làng bình yên, từng mái nhà mới yên ấm, xã hội mới phát triển và văn minh”.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2025, tổ bảo vệ ANTT thôn Hiệp Thành vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là minh chứng cho hiệu quả của việc phát huy sức mạnh đoàn kết Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Bài và ảnh: Việt Hương