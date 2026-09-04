Giao tranh ác liệt tại Tây Nam Yemen, ít nhất 25 người thiệt mạng

Chính phủ Yemen cho biết, ngày 3/9, ít nhất 25 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tại tỉnh Taiz, miền Tây Nam nước này.

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Giao tranh ác liệt tại Tây Nam Yemen, ít nhất 25 người thiệt mạng. Ảnh: The Sun.

Giao tranh bùng phát sau khi các tay súng Houthi mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của lực lượng chính phủ tại các làng Maqbanah và Al-Kadha. Ít nhất 15 binh sĩ chính phủ và 10 thành viên Houthi thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Hai bên sử dụng pháo, súng cối và nhiều loại vũ khí hạng nặng. Lực lượng Houthi trong thời gian ngắn đã kiểm soát một số vị trí, trước khi quân tiếp viện của chính phủ tiến hành phản công và giành lại một phần địa bàn.

Người dân địa phương cho biết tình hình leo thang đã làm xuất hiện làn sóng sơ tán mới, khi nhiều gia đình rời bỏ nơi ở, tìm đến các khu vực an toàn hơn trong bối cảnh Houthi tăng cường pháo kích.

Giao tranh trên bộ diễn ra cùng thời điểm với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tại miền Tây Yemen. Lực lượng Chính phủ Yemen cho biết trong vài giờ qua, Houthi đã phóng 14 tên lửa đạn đạo và tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào những khu vực dọc bờ biển phía Tây của Taiz và tỉnh Hodeidah lân cận. Hệ thống phòng không đã bắn hạ một số máy bay không người lái.

Houthi chưa đưa ra bình luận về giao tranh cũng như các tuyên bố của Chính phủ Yemen.

Lực lượng chính phủ và Houthi tăng cường tấn công bằng tên lửa và UAV dọc bờ Biển Đỏ. Ảnh: BBC.

Tình hình chiến sự tại Yemen có dấu hiệu căng thẳng trở lại trong những tuần gần đây trên nhiều mặt trận. Quân chính phủ tăng cường pháo kích và không kích bằng UAV vào các căn cứ của Houthi, trong khi Houthi liên tục đáp trả bằng tên lửa và UAV vào các khu vực do chính phủ kiểm soát tại Marib và dọc bờ Biển Đỏ.

Quốc gia Trung Đông này đã chìm trong xung đột kể từ cuối năm 2014 khi Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa cùng phần lớn khu vực phía Bắc, dẫn đến cuộc can thiệp quân sự của Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu vào năm 2015 nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.