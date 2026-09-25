Ông Pete Hegseth: Châu Âu phải đi đầu trong việc bảo vệ chính mình

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho rằng các đồng minh châu Âu phải đi đầu trong việc bảo vệ lục địa của mình, đồng thời kêu gọi NATO trở thành một “liên minh quân sự thực sự cứng rắn”.

Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ngày 24/9, ông Hegseth đề xuất một “NATO 3.0”, tập trung vào việc tăng cường năng lực quân sự và răn đe các mối đe dọa tại châu Âu. Ông Hegseth nói: “NATO 3.0 là sự nhận thức sau Chiến tranh Lạnh rằng (NATO) cần trở lại là một liên minh quân sự thực sự cứng rắn, sở hữu những năng lực quân sự thực sự, có khả năng răn đe ngay tại lục địa này và đi đầu trong việc phòng thủ thông thường của châu Âu”.

Những bình luận trên được đưa ra vài tuần sau khi Washington thông báo với các đồng minh rằng Mỹ sẽ không còn cung cấp một số tàu chiến và máy bay trong trường hợp một thành viên NATO bị tấn công. Các đồng minh châu Âu và Canada hiện đang đánh giá cách thức giải quyết những khoảng trống về năng lực quân sự phát sinh từ quyết định này.

Theo Điều 5 của Hiệp ước thành lập NATO, một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên được coi là cuộc tấn công nhằm vào tất cả các thành viên. Tuy nhiên, điều khoản này không tự động yêu cầu các đồng minh phải cung cấp hỗ trợ quân sự.

Mỹ, quốc gia sở hữu lực lượng vũ trang lớn nhất NATO, đang tìm cách giảm vai trò của mình trong hoạt động phòng thủ thông thường của châu Âu. Washington không có kế hoạch rút các vũ khí hạt nhân đang được triển khai tại châu Âu, vốn vẫn là một thành tố trung tâm trong chiến lược răn đe của NATO.

Trong khi đó, ngày 24/9, phát biểu tại một hội nghị bên lề Kỳ họp đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở Mỹ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte giải thích lý do mục tiêu mới về chi tiêu quốc phòng ở mức 5% của liên minh được gắn trực tiếp với các yêu cầu quân sự, thay vì một con số chính trị mang tính tùy ý. Ông Rutte cho biết NATO đã hoàn tất một cuộc phân tích chi tiết về năng lực vào năm 2025, trong đó xem xét những đóng góp mà mỗi nước thành viên cần thực hiện trong trường hợp Điều 5 được kích hoạt. Quá trình này xác định nhu cầu chi khoảng 3,4-3,6% GDP cho các khoản chi tiêu quốc phòng cốt lõi, như quân đội và vũ khí; 1,5% cho các khoản đầu tư liên quan đến quốc phòng rộng hơn như an ninh mạng, cải tạo đường sá, cầu cống.

Thanh Vân