Ankara đặt mục tiêu sản xuất 5 -10 triệu UAV

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ Selçuk Bayraktaroğlu cho biết nước này đặt mục tiêu sản xuất 5 triệu thiết bị bay không người lái (UAV) trong 5 năm tới và nâng lên 10 triệu chiếc trong 10 năm, trong bối cảnh Ankara tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng các hệ thống không người lái trong lĩnh vực quốc phòng.

Phát biểu tại cuộc tập trận hải quân Denizkurdu-I/2026 ngày 24/9, ông Bayraktaroğlu cho biết năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hiện đủ khả năng đáp ứng mục tiêu trên. Theo ông, các hệ thống có người lái và không người lái đang được sử dụng đồng thời trên biển, trong đó vai trò của các hệ thống không người lái sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai.

Ông Bayraktaroğlu cho rằng các hệ thống không người lái đang góp phần định hình lại phương thức tác chiến trên biển. Trong cuộc tập trận lần này, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã trình diễn UAV cất, hạ cánh thẳng đứng Kalkan và thiết bị bay không người lái FPV, đồng thời tiến hành diễn tập sử dụng phương tiện mặt nước không người lái cảm tử Pirana do Tập đoàn Công nghiệp Cơ khí và Hóa chất Thổ Nhĩ Kỳ (MKE) sản xuất để tấn công mục tiêu trên mặt nước.

Theo Tổng Tham mưu trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, UAV có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng, phương tiện mặt nước không người lái cảm tử và phương tiện dưới nước không người lái sẽ ngày càng trở thành những năng lực quan trọng trong các hoạt động quân sự trong tương lai.

Cuộc tập trận Denizkurdu-I/2026 diễn ra từ ngày 20 đến 25/9 tại Biển Đen, biển Marmara, biển Aegean và phía Đông Địa Trung Hải. Khoảng 14.000 quân nhân, 100 tàu mặt nước và 50 máy bay tham gia cuộc tập trận.

Cuộc tập trận có sự tham gia của Hải quân, Lục quân, Không quân và lực lượng Cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ. Các nội dung huấn luyện gồm tác chiến trên mặt nước, chống ngầm, đối phó thủy lôi và tác chiến đổ bộ, cùng các hoạt động sử dụng đạn thật. Các năng lực về không gian mạng và chương trình hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo cũng được triển khai trong nhiều giai đoạn của cuộc tập trận.

Vân Bình