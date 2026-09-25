EU nỗ lực thuyết phục Mỹ không áp dụng lệnh cấm xuất khẩu diesel

EU đang tăng cường tiếp xúc với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thuyết phục Washington không áp dụng lệnh cấm xuất khẩu diesel trong 90 ngày, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu tại châu Âu và Mỹ đều chịu sức ép.

Theo đó, ngày 24/9 người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Olof Gill cho biết, EU quan ngại trước thông tin Mỹ có thể cấm xuất khẩu diesel, trong đó có nguồn cung sang châu Âu. Ông cảnh báo bất kỳ sự gián đoạn nào cũng “có nguy cơ tác động tiêu cực đến cả hai bên”.

Theo ông Gill, EU và chính quyền Mỹ đang tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao về vấn đề này. Brussels kỳ vọng các đối tác thân cận sẽ tham vấn lẫn nhau trước khi đưa ra những biện pháp có thể tác động đến các thị trường chung. Ông không tiết lộ chi tiết nội dung đàm phán, nhưng cho biết tại Mỹ cũng có những ý kiến cho rằng lệnh cấm là một ý tưởng “rất tồi”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24/9 cũng cho rằng việc Mỹ cấm xuất khẩu diesel sẽ là quyết định “tồi tệ”, kể cả đối với nền kinh tế Mỹ.

EU đang tăng nhập khẩu diesel từ Mỹ để bù đắp nguồn cung thiếu hụt do xung đột tại Trung Đông. Theo các số liệu được công bố, Mỹ hiện cung cấp hơn một nửa lượng diesel nhập khẩu của EU trong một số thời điểm, trong khi nguồn cung toàn cầu cũng chịu tác động từ các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Ủy ban châu Âu cho biết đang theo dõi sát thị trường và tình hình an ninh nguồn cung. Người phát ngôn Anna-Kaisa Itkonen nhấn mạnh, Mỹ là nhà cung cấp lớn diesel và khí tự nhiên hóa lỏng cho EU, đồng thời là một phần trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của khối kể từ năm 2022.

Theo dữ liệu được công bố ngày 24/9, giá diesel trung bình tại EU đã lên mức kỷ lục mới 2,23 euro/lít. Trong đó, 19 quốc gia thành viên, bao gồm Đức, Pháp và Italy, ghi nhận mức giá cao kỷ lục. Đan Mạch và Phần Lan có mức giá cao nhất, lần lượt 2,56 và 2,56 euro/lít, trong khi Đức ở mức 2,46 euro/lít.

Tại Mỹ, giá diesel đã lên mức kỷ lục 6,52 USD/gallon trong ngày 23/9, tăng 76% so với một năm trước. Giá nhiên liệu tăng đang gây sức ép đối với nông dân và những người sử dụng diesel.

Được biết, tổng thống Donald Trump ngày 22/9 ủng hộ ý tưởng hạn chế xuất khẩu diesel trong bối cảnh giá diesel đạt mức kỷ lục 6,52 USD/gallon. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải phản đối từ ngành dầu mỏ Mỹ và một số quan chức trong chính quyền.

Thu Uyên