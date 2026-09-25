Chính quyền Mỹ đề nghị Tòa án Tối cao cho phép tiếp tục trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ đình chỉ các phán quyết của tòa cấp dưới, qua đó cho phép tiếp tục nhanh chóng trục xuất người nhập cư sang các nước thứ ba, nơi họ không có mối liên hệ.

Chính phủ Mỹ yêu cầu Tòa án Tối cao ngay lập tức đình chỉ các lệnh của tòa cấp dưới, trong đó yêu cầu những người bị trục xuất phải được trao cơ hội phản đối trước khi bị đưa đến các quốc gia không phải quê hương của họ.

Trước đó, khi vụ việc được đưa lên Tòa án Tối cao vào năm ngoái, các thẩm phán đã cho phép các chuyến bay trục xuất tạm thời tiếp tục. Tuy nhiên, một tòa phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết cuối cùng của một thẩm phán tại Boston, theo đó người di cư phải có cơ hội thực chất để lập luận rằng việc bị trục xuất sang nước thứ ba có thể khiến họ đối mặt với nguy cơ không an toàn. Phán quyết không cấm hoàn toàn việc trục xuất sang nước thứ ba, nhưng khiến quá trình này kéo dài hơn. Chính phủ Mỹ cho biết phán quyết đã dẫn tới việc hủy một chuyến bay chở 70 người có tiền án hình sự tới 3 quốc gia khác nhau.

Chính quyền Tổng thống Trump cho biết đưa người nhập cư đến các nước thứ ba trong trường hợp không thể nhanh chóng đưa họ trở về quê hương. Các luật sư lập luận rằng những yêu cầu pháp lý của các tòa cấp dưới có thể dẫn tới hàng loạt trì hoãn và buộc chính phủ Mỹ phải điều chỉnh các thỏa thuận với các nước khác.

James Percival, cố vấn pháp lý của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho biết 25.000 người ở Mỹ bất hợp pháp đã bị trục xuất sang các nước thứ ba, đồng thời gọi đây là “một công cụ thiết yếu để bảo đảm an toàn công cộng”.

Phần lớn những người bị trục xuất được đưa tới Mexico. Tuy nhiên, theo một loạt thỏa thuận thường được giữ bí mật, chính quyền Mỹ cũng đã trục xuất hàng nghìn người khác tới hơn 20 quốc gia, từ Liberia đến Guyana.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai chiến dịch siết chặt nhập cư trên quy mô rộng, với cam kết trục xuất hàng triệu người đang sinh sống bất hợp pháp tại Mỹ.

Thanh Vân