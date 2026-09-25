Nga - Iran: Giải pháp ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết xung đột

Trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không có giải pháp thay thế cho con đường ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến Iran, trong bối cảnh các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho xung đột tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai bên thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế, tập trung vào tình hình liên quan đến Iran. Trong tuyên bố sau cuộc gặp ngày 24/9, hai bên nhấn mạnh “không có giải pháp thay thế cho một giải pháp ngoại giao” đối với cuộc khủng hoảng mà Moscow cho rằng bắt nguồn từ các hành động của Mỹ và Israel. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Moscow và Tehran tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ.

Tương tự, trong cuộc gặp với tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Washington và Tehran sớm nối lại đàm phán trên cơ sở Bản ghi nhớ Islamabad. Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng hai bên đạt được một thỏa thuận toàn diện, bao gồm vấn đề hạt nhân, để tiến tới chấm dứt chiến tranh. Chưa có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh chấp nhận yêu cầu của Washington về việc gây thêm sức ép đối với Iran.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được công bố ngày 25/9, khi được hỏi liệu Tehran có sẵn sàng từ bỏ lượng urani được làm giàu tới 60%, nếu đạt thỏa thuận với Washington hay không, Tổng thống Iran Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng thực hiện điều này trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và các nghĩa vụ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Tổng thống Pezeshkian cũng cho rằng thời điểm kết thúc xung đột phụ thuộc vào quyết định của Mỹ khi được hỏi liệu cuộc xung đột có thể kết thúc vào cuối năm nay hay không.

Trong khi đó, khoảng 80 quốc gia đã ra tuyên bố chung bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kêu gọi khẩn trương mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và bảo đảm quyền tự do hàng hải tại vùng Vịnh. Các tàu thuyền phải được phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này một cách an toàn, không bị áp đặt các khoản phí, điều kiện hoặc các khoản thu bị coi là bất hợp pháp, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuyên bố chung được Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani công bố tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 24/9. Các nước tham gia tuyên bố gồm các quốc gia Arab vùng Vịnh cùng nhiều cường quốc phương Tây.

Vân Bình