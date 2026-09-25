Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố không tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mới đây tuyên bố ông không có ý định tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai thông qua sửa đổi Hiến pháp, đồng thời nhấn mạnh nhiệm kỳ hiện tại sẽ kết thúc vào ngày 2/6/2030. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tại Hàn Quốc tiếp tục có những thảo luận về khả năng sửa đổi Hiến pháp liên quan đến nhiệm kỳ Tổng thống.

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Phát biểu tại cuộc gặp cộng đồng người Hàn Quốc ở Mexico, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới quốc gia Trung Mỹ ngày 24/9, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định người dân không nên hoang mang hay lo ngại về khả năng kéo dài nhiệm kỳ, đồng thời cam kết nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc đúng thời hạn, không kéo dài quá ngày 2/6/2030.

Tuyên bố trên tiếp tục khẳng định lập trường nhất quán của Tổng thống Lee Jae Myung về vấn đề nhiệm kỳ, trong bối cảnh phe đối lập nhiều lần đặt nghi vấn về khả năng ông tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai thông qua sửa đổi Hiến pháp.

Chính phủ và đảng Dân chủ cầm quyền đang thúc đẩy thảo luận về cải cách Hiến pháp, trong đó có đề xuất chuyển từ chế độ Tổng thống một nhiệm kỳ 5 năm hiện nay sang mô hình nhiệm kỳ 4 năm, có thể đảm nhiệm tối đa 2 nhiệm kỳ. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, những thay đổi đối với chế độ Tổng thống sẽ không áp dụng đối với Tổng thống đang tại nhiệm tại thời điểm sửa đổi.

Trước đó, hồi tháng 7, Chánh Văn phòng Tổng thống khi đó là ông Kang Hoon-sik cũng khẳng định ông Lee Jae Myung đã loại trừ khả năng tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai thông qua sửa đổi Hiến pháp và duy trì lập trường này từ trước khi tranh cử tổng thống.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra trong chuyến công du kéo dài 3 ngày tới Mexico, trong đó ông có các cuộc hội đàm với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng và công nghệ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới quốc gia Trung Mỹ này sau 16 năm, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Thanh Giang