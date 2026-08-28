Houthi phóng tên lửa vào các đảo trên Biển Đỏ, sức ép an ninh hàng hải gia tăng

Lực lượng Houthi đã phóng tên lửa nhằm vào một số hòn đảo trên Biển Đỏ do Chính phủ Yemen kiểm soát, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên gia tăng và căng thẳng ngày càng lan ra các tuyến hàng hải chiến lược trong khu vực.

Biển Đỏ đang trở thành mục tiêu tấn công của Houthi nhằm trả đũa Chính phủ Yemen. Ảnh: NASA.

Kênh truyền hình nhà nước Saba của Yemen dẫn các nguồn tin quân sự ngày 27/8 cho biết, Houthi đã sử dụng tên lửa hành trình trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, nguồn tin không công bố cụ thể những hòn đảo bị nhắm mục tiêu, cũng như chưa có thông tin xác nhận về thương vong hoặc mức độ thiệt hại. Theo phía Yemen, vụ phóng tên lửa xảy ra sau khi lực lượng hải quân nước này ngăn chặn một nỗ lực của Houthi nhằm tiếp cận các đảo trên Biển Đỏ.

Trước đó, tối 26/8, các tàu tuần tra Yemen phát hiện 5 xuồng của Houthi di chuyển về phía khu vực các đảo. Lực lượng hải quân cho biết đã buộc nhóm xuồng quay trở lại khu vực Hodeidah do Houthi kiểm soát. Một thiết bị bay không người lái trinh sát được cho là hoạt động phía trước đội xuồng cũng bị hải quân Yemen bắn hạ.

Cùng ngày, lực lượng Yemen thông báo chặn giữ một tàu trên Biển Đỏ và thu giữ một số thiết bị mà họ cho rằng có thể được sử dụng để chế tạo máy bay không người lái. Giới chức Yemen cáo buộc số hàng này được buôn lậu từ Iran và vận chuyển tới Houthi. Những cáo buộc trên chưa được phía Iran hoặc Houthi xác nhận.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Chính phủ Yemen và Houthi gia tăng trong những tuần gần đây.

Một máy bay không người lái (UAV) quân sự được phóng từ một địa điểm không xác định ở Yemen. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Chính phủ Yemen đang đẩy mạnh sử dụng pháo binh và máy bay không người lái nhằm vào các vị trí của Houthi. Đáp lại, Houthi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào những khu vực do Chính phủ kiểm soát, đặc biệt tại Marib và dọc bờ biển phía tây Yemen.

Việc các bên tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa đang làm gia tăng nguy cơ xung đột lan sang những khu vực ngoài các tuyến giao tranh truyền thống. Đáng chú ý, hoạt động của Houthi trên Biển Đỏ diễn ra trong bối cảnh nhóm này mở rộng các biện pháp nhằm gây sức ép lên Saudi Arabia. Việc Houthi tiếp tục sử dụng tên lửa và máy bay không người lái, trong khi lực lượng Chính phủ Yemen tăng cường các hoạt động quân sự, làm dấy lên nguy cơ căng thẳng không chỉ tiếp tục kéo dài tại Yemen mà còn lan rộng ra Biển Đỏ và các tuyến hàng hải quan trọng của khu vực.

Nếu các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và các mục tiêu ven biển tiếp tục gia tăng, tình hình có thể gây thêm sức ép đối với an ninh hàng hải và làm phức tạp hơn các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột Yemen.

Thu Uyên

Nguồn: AlJazeera.