Giao ban đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Chiều 03/12, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG): Xây dựng Nông thôn mới (NTM), Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới điểm cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng nguồn vốn giải ngân từ năm 2021 đến ngày 20/11/2025 từ nguồn ngân sách Trung ương của 3 chương trình MTQG là 7.523,116 tỷ đồng, đạt 87,5% kế hoạch. Thực hiện 3 Chương trình MTQG, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo minh bạch, hiệu quả.

Thông qua các chương trình MTQG, giai đoạn 2021-2025, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả tỉnh, cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ 20,46% năm 2022, đến hết năm 2025 dự kiến giảm còn 5,6%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực miền núi ước năm 2025 đạt 53,9 triệu đồng.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 6,78% xuống còn 0,52%; bình quân giai đoạn 2022-2025 mỗi năm giảm 1,56%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng với đó, giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã đạt được nhiều kết quả. Toàn tỉnh có 8 đơn vị cấp huyện cũ đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 64 xã và 261 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM; 103 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 31 xã và 598 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 598 sản phẩm OCOP đã được công nhận.

Những kết quả trên đã góp phần đưa Thanh Hoá trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số xã, đơn vị cấp huyện cũ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; là tỉnh có 4 huyện NTM nâng cao đầu tiên của khu vực Bắc Trung bộ. Số lượng sản phẩm OCOP thuộc top 3 cả nước và có bước tiến đáng ghi nhận trong việc xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP 5 sao.

Tuy nhiên, việc thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: Các Chương trình MTQG có nhiều nội dung, cơ chế thực hiện và cách thức triển khai mới so với giai đoạn trước, trong khi đó việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, dẫn đến các địa phương lúng túng trong quá trình triển khai, nhiều nội dung mặc dù đã được bố trí vốn nhưng không thể triển khai hoặc phải thực hiện điều chỉnh. Cùng với đó, việc giao vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 của các Chương trình MTQG được Trung ương giao muộn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các chương trình, dự án...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến tiến độ giải ngân, cơ chế lồng ghép nguồn vốn, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, công tác quy hoạch dân cư, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, cũng như những khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại một số địa phương miền núi.

Các ý kiến cũng tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện các Chương trình MTQG trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận sự nỗ lực của các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân trong tham gia các chương trình.

Chỉ rõ một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2025, rà soát toàn bộ các các nhiệm vụ được giao, nắm bắt khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ, lưu ý hoàn thành quyết toán các công trình, dự án chuyển vốn từ năm 2024. Đồng thời, chuẩn bị tâm thế, điều kiện tốt nhất để thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030, trước mắt là năm 2026.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền về chủ trương của Nhà nước tích hợp 3 Chương trình thành một để tránh chồng chéo, đảm bảo thuận lợi, hiệu quả hơn trong quá trình triển khai.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời phát hiện, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đảm bảo Chương trình được thực hiện đúng tiến độ, giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước giao, mang lại hiệu quả thiết thực.

