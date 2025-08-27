(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27/8, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa do Tiến sĩ Hoàng Bình Yên, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn, đã đi giám sát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại một số địa phương bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các xã bị ngập lụt do mưa bão

Chiều 27/8, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa do Tiến sĩ Hoàng Bình Yên, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn, đã đi giám sát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại một số địa phương bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Y tế Thạch Thành chủ động nguồn hoá chất khử khuẩn môi trường sau khi nước rút.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Thạch Thành, do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn trung tâm quản lý có 1.128 hộ dân bị ngập lụt. Trung tâm đã chủ động, sẵn sàng các phương án xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch sau mưa lũ.

Trung tâm đã cấp Cloramin B và chỉ đạo các trạm y tế trên địa bàn quản lý chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư để xử lý môi trường khi nước rút; đồng thời hướng dẫn người dân nước rút đến đâu xử lý môi trường đến đó.

Cán bộ Trạm Y tế Kim Tân hướng dẫn người dân khử khuẩn nguồn nước.

Giám sát thực tế, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tuyến y tế cơ sở chủ động thực hiện các giải pháp xử lý môi trường, nguồn nước, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho người dân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Trung tâm Y tế Thạch Thành, các trạm y tế tăng cường giám sát, phát hiện các ca bệnh truyền nhiễm phát sinh trong và sau mưa lũ, ngập lụt để khoanh vùng, khống chế kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.

Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ tại xã Kim Tân.

Nhận định trong và sau mưa lũ, ngập lụt sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải... theo dòng nước gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt chủ động rà soát và đánh giá các nguy cơ để triển khai giải pháp phòng dịch hiệu quả.

Các địa phương, đơn vị cần đảm bảo nhân lực, thuốc, hoá chất, trang thiết bị; ngay sau khi nước rút phải tiến hành kịp thời các giải pháp xử lý môi trường, nước sạch và khử khuẩn tại những vùng nguy cơ, không để bùng phát dịch bệnh.

Tô Hà

