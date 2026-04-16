Giám đốc ngân sách Nhà Trắng điều trần, bảo vệ đề xuất của tổng thống Trump

Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Russell Vought đã tham gia phiên điều trần tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ để bảo vệ đề xuất ngân sách của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh kế hoạch chi tiêu quốc phòng quy mô lớn và các cắt giảm mạnh trong chi tiêu dân sự đang gây tranh cãi sâu sắc tại Quốc hội.

Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought tại phiên điều trần của Ủy ban Ngân sách Hạ viện về đề xuất ngân sách năm 2027, ngày 15/4/2026. Ảnh: Reuters.

Ông Vought cho biết chưa thể ước tính chi phí của cuộc chiến với Iran, đồng thời nhấn mạnh chính quyền vẫn đang trong quá trình xác định nhu cầu ngân sách. Đề xuất ngân sách quân sự của ông Trump, lên tới 1,5 nghìn tỷ USD, đã vấp phải chỉ trích từ cả hai đảng, đặc biệt liên quan đến vấn đề minh bạch tài chính của Lầu Năm Góc.

Trong khuôn khổ ngân sách năm tài khóa 2027, chính quyền đề xuất tăng 500 tỷ USD chi tiêu quốc phòng, đồng thời cắt giảm khoảng 10% chi tiêu cho các chương trình không thuộc lĩnh vực quốc phòng. Đề xuất này được cho là phản ánh ưu tiên của Đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh dư luận quan tâm đến chi phí sinh hoạt, giá năng lượng và các căng thẳng liên quan đến chính sách đối ngoại.

Tại phiên điều trần, các nghị sĩ Đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ lập luận của ông Vought rằng các chương trình y tế, giáo dục và hỗ trợ năng lượng cho người thu nhập thấp bị gian lận. Tranh luận tiếp tục gay gắt khi các nghị sĩ Dân chủ dẫn báo cáo của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ (GAO) cho rằng chính quyền đã giữ lại trái phép hàng tỷ USD ngân sách dành cho y tế, giáo dục và các chương trình hỗ trợ trẻ em.

Ngoài ra, ông Vought cũng thúc đẩy gói chính sách ngân sách và thuế năm 2025 của Tổng thống Trump, được gọi là “One Big Beautiful Bill Act”, với tuyên bố gói này giúp tiết kiệm 2 nghìn tỷ USD chi tiêu bắt buộc thông qua cắt giảm Medicaid và hỗ trợ thực phẩm. Tuy nhiên, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), gói chính sách này có thể làm tăng thâm hụt ngân sách Mỹ khoảng 4,7 nghìn tỷ USD trong 10 năm, cùng với thêm 500 tỷ USD do giảm nhập cư.

Nhà Trắng không đưa ra bất kỳ ước tính nào về chi phí xung đột với Iran, trong khi tìm cách tăng mạnh ngân sách quân sự. Ảnh: DD India.

Phía Đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ, cảnh báo các cắt giảm trong dự luật có thể khiến hơn 15 triệu người mất bảo hiểm y tế. Ông Vought phản bác rằng đây chủ yếu là những người trưởng thành có khả năng lao động, người nhập cư trái phép hoặc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Kết thúc phiên điều trần, các nghị sĩ Dân chủ tuyên bố đề xuất ngân sách của Tổng thống Trump “khó có khả năng được thông qua”, trong khi quá trình thương lượng ngân sách tiếp tục diễn ra trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng và áp lực chính trị gia tăng trước các cuộc bầu cử sắp tới.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters