Giải mã camera iPhone 17 Pro Max: Những tính năng ăn tiền làm nên siêu phẩm

Tại sự kiện Awe Dropping vừa qua, Apple đã không ngừng gây bất ngờ khi ra mắt iPhone 17 Pro Max – siêu phẩm công nghệ với những cải tiến đột phá, đặc biệt là hệ thống camera iPhone 17 Pro Max được nâng cấp toàn diện. Không chỉ đơn thuần là tăng số “chấm”, Apple còn mang đến những tính năng “ăn tiền” làm nên đẳng cấp của một thiết bị nhiếp ảnh di động hàng đầu.

Cụm 3 camera iPhone 17 Pro Max 48MP: Nâng tầm chuẩn mực nhiếp ảnh di động

Camera iPhone 17 Pro Max chính hãng là thiết bị đầu tiên của Apple sở hữu cả 3 ống kính đều có độ phân giải 48MP, một bước tiến vượt bậc về chất lượng hình ảnh. Camera chính 48MP Fusion Main với tiêu cự linh hoạt 24/48mm (1x/2x) và khẩu độ ƒ/1.78, sử dụng công nghệ quad-pixel 2,44 μm (riêng lẻ 1,22 μm), cho phép thu sáng tối đa, tạo ra những bức ảnh chi tiết và sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Camera góc siêu rộng 48MP Fusion Ultra Wide có tiêu cự 13mm (0,5x/macro), khẩu độ ƒ/2.2, lý tưởng cho những bức ảnh phong cảnh rộng lớn và cả chụp cận cảnh ấn tượng. Cuối cùng, camera telephoto 48MP Fusion Telephoto với tiêu cự 100/200mm (4x/8x), khẩu độ ƒ/2.8, mang lại khả năng zoom mạnh mẽ chưa từng có.

Phá vỡ giới hạn: Zoom quang học 8X và 8 tiêu cự sáng tạo

Điểm nhấn đáng giá nhất trên camera iPhone 17 Pro Max chính là khả năng zoom đột phá. Ống kính telephoto được thiết kế với công nghệ tetraprism thế hệ mới và cảm biến lớn hơn 56%, cho phép zoom quang học lên đến 8X và duy trì chất lượng zoom quang học ở mức 16X.

Sự kết hợp này mang đến khả năng chụp ảnh từ xa vô cùng sắc nét. Bên cạnh đó, camera iPhone 17 Pro Max cung cấp đến 8 tiêu cự chụp ảnh khác nhau: 200mm, 100mm, 48mm, 35mm, 28mm, 24mm, 13mm và macro, mở ra vô vàn góc độ sáng tạo cho người dùng, từ chụp chân dung xóa phông nghệ thuật đến chụp macro cận cảnh đầy chi tiết.

Đột phá phần mềm: AI và những tính năng "ăn tiền"

Sức mạnh phần mềm của camera iPhone 17 Pro Max được đẩy lên một tầm cao mới. Chế độ chụp đêm đã được cải tiến vượt bậc, cho phép bạn chụp những bức ảnh thiếu sáng cực kỳ rõ nét, chi tiết với màu sắc tự nhiên và tươi sáng.

Đặc biệt, tính năng “Dọn Dẹp” mới ứng dụng AI, giúp xóa bỏ các vật thể, người hay các chi tiết gây mất tập trung khỏi hậu cảnh, mang lại bức ảnh hoàn hảo chỉ trong tích tắc. Đây là một công cụ chỉnh sửa ảnh thông minh và tiện lợi, giúp nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh của người dùng trên camera iPhone 17 Pro Max.

Camera trước 18MP: Trải nghiệm selfie hoàn toàn mới

Sức mạnh đột phá của camera trước iPhone 17 Pro Max nằm ở cảm biến vuông 18MP mới và công nghệ Center Stage. Nâng cấp này cho phép bạn kiểm soát góc chụp một cách linh hoạt, từ việc mở rộng trường ảnh đến chuyển đổi giữa khung hình dọc và ngang chỉ bằng thao tác chạm.

Hơn thế nữa, tính năng nhận diện thông minh sẽ tự động điều chỉnh khung hình để bao quát nhiều người hơn khi phát hiện có thêm chủ thể, tối ưu hóa bố cục cho mọi bức ảnh selfie nhóm.

Ghi hình chuẩn Hollywood: ProRes RAW và video 4K 120fps

Không chỉ mạnh về chụp ảnh, iPhone 17 Pro Max còn là một cỗ máy quay phim chuyên nghiệp. Với nhiều tính năng video chuyên nghiệp hơn bao giờ hết, như chống rung video tiên tiến và khả năng tương thích với quy trình làm việc chuẩn mực trong ngành.

Đây cũng là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên hỗ trợ codec video do Apple phát triển: ProRes RAW. Thiết bị hỗ trợ quay phim 4K Dolby Vision tốc độ 120fps, biến camera iPhone 17 Pro Max trở thành một công cụ làm phim mạnh mẽ ngay trong tầm tay, đáp ứng mọi thử thách, từ quay phim gia đình đến sản xuất phim như Hollywood, camera iPhone 17 Pro Max có thể đáp ứng tất cả.

