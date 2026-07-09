Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V thành công rực rỡ

Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn không chỉ mang đến những trận cầu đẹp mắt, những khoảnh khắc hồn nhiên, đầy đam mê của các cầu thủ nhí mà còn tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân chơi bóng đá thiếu nhi uy tín, có sức lan tỏa lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu trao cúp vô địch lứa tuổi U10 cho đội bóng U10 Hạc Thành.

Chiều 9/7, Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn chính thức khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Dự lễ bế mạc có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo phường Hạc Thành và các địa phương có đội bóng tham gia giải; các nhà tài trợ cùng các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên các đội bóng thuộc các lứa tuổi U8 và U10 đến từ các phường, xã trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu dự lễ bế mạc.

Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn do Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa và UBND phường Hạc Thành phối hợp tổ chức.

Quang cảnh lễ bế mạc.

Ở lần tổ chức thứ V, giải thu hút 10 đội bóng ở lứa tuổi U8 và 20 đội lứa tuổi U10, đến từ các địa phương trong tỉnh.

Lần đầu tiên tổ chức sau khi cả nước vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tổ chức giải đấu năm nay có nhiều điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Ban Tổ chức đã xây dựng điều lệ theo hướng đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tham gia, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn và quy mô giải đấu. Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức với các đơn vị liên quan, địa phương có đội bóng tham dự tiếp tục được triển khai chặt chẽ.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa Nguyễn Huy Long phát biểu tại lễ bế mạc.

Đây là sân chơi truyền thống được tổ chức thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá học đường, rèn luyện thể chất cho các cầu thủ nhí; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt có năng khiếu cho bóng đá trẻ.

Các trận đấu của giải diễn ra hấp dẫn, kịch tính, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng, các cầu thủ nhí đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, thể hiện sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn cũng như ý chí thi đấu. Giải đấu thực sự là dịp để các em ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng được thể hiện niềm đam mê với bóng đá, động viên, khích lệ phong trào thể dục thể thao học đường ngày càng phát triển.

Ban Tổ chức trao danh hiệu vua phá lưới cho các cá nhân lứa U8 và U10.

Ban Tổ chức trao giải thủ môn xuất sắc nhất lứa tuổi U8 và U10.

Ban Tổ chức trao giải cầu thủ xuất sắc nhất giải ở lứa tuổi U8 và U10.

Công tác điều hành giải đấu cũng được đánh giá cao nhờ sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn. Từ việc xây dựng điều lệ, sắp xếp lịch thi đấu, đảm bảo an ninh, y tế đến công tác trọng tài, tất cả đều được triển khai đồng bộ, góp phần bảo đảm các trận đấu diễn ra an toàn, công bằng và đúng quy định.

Giải đấu cũng đã thu hút đông đảo khán giả cùng lãnh đạo địa phương có đội bóng tham gia về dự khán và cổ vũ cho các đội bóng.

Để lan tỏa hình ảnh giải đấu, đáp ứng nhu cầu theo dõi của đông đảo khán giả, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền về giải đấu, đặc biệt là thực hiện tường thuật trực tiếp các trận đấu của giải trên các nền tảng số, cùng với đó là video clip highlight các trận đấu, các bàn thắng đẹp và nhiều tin, bài, chùm ảnh về các trận đấu, những câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ trên các ấn phẩm và các nền tảng thu hút hàng triệu lượt xem. Qua đó đem đến cho khán giả, người hâm mộ bóng đá trong và ngoài tỉnh những trận cầu hấp dẫn, đẹp mắt, những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp, ấn tượng và đáng nhớ của các cầu thủ nhí tại giải năm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu trao cúp vô địch lứa tuổi U8 cho đội bóng U8 Nghi Sơn.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao các danh hiệu cá nhân, tập thể cho những đội bóng và cầu thủ xuất sắc ở của lứa tuổi U8 và U10. Những tràng pháo tay, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy tự hào của các em nhỏ trên bục nhận giải đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động, thể hiện thành quả của quá trình tập luyện, thi đấu nghiêm túc và tinh thần đoàn kết mà giải đấu hướng tới.

Ở lứa tuổi U8, chức vô địch thuộc về đội Nghi Sơn; đội Thiệu Hóa giành giải Nhì; hai đội U8 Hà Trung và Ngọc Lặc đồng giải Ba. Các danh hiệu cá nhân gồm: Cầu thủ Vũ Xuân Nam của U8 Nghi Sơn được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất; cầu thủ Hà Minh Hiếu của U8 Ngọc Lặc giành danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng với 8 pha lập công; thủ môn Lê Minh Khoa của đội U8 Nghi Sơn được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Ở lứa tuổi U10, chức vô địch thuộc về đội Hạc Thành; đội U10 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành 2 giành giải Nhì; hai đội U10 Định Hòa và U10 Thạch Thành đồng giải Ba. Các danh hiệu cá nhân gồm: Cầu thủ Nguyễn Việt Anh của đội Hạc Thành được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất; cầu thủ Nguyễn Lê Gia Khánh của Hạc Thành giành danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng với 14 pha lập công; thủ môn Nguyễn Mạnh Thông cũng của đội Hạc Thành được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy và Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa trao giải cho đội hình tiêu biểu lứa tuổi U8.

Giải năm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhà tài trợ Kim cương là Công ty Xi măng Long Sơn. Bên cạnh đó là Nhà tài trợ vàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa; Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Nhà tài trợ Bạc: Tập đoàn TH; Tập đoàn Hoàng Nông TP Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn. Cùng nhiều nhà đồng tài trợ. Đây là nguồn lực quan trọng cho việc tổ chức giải; đồng thời cho thấy sự lớn mạnh, sức lan tỏa của giải đã thu hút được sự quan tâm và đồng hành thường xuyên của các đơn vị.

Ban Tổ chức trao giải đội hình tiêu biểu lứa tuổi U10.

Giải đấu đã khép lại, những tấm huy chương và chiếc cúp vô địch đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Tuy nhiên, giá trị mà giải đấu để lại không chỉ nằm ở thành tích hay thứ hạng. Đó còn là những nụ cười trong trẻo của các cầu thủ nhí, là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, là những bài học về ý chí, tinh thần đồng đội và khát vọng vươn lên.

Những giá trị mà giải mang lại sẽ còn lan tỏa lâu dài, góp phần bồi đắp tình yêu bóng đá, phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ cho bóng đá xứ Thanh trong tương lai.

Với nền tảng đã được tạo dựng, cùng sự quan tâm của các cấp, ngành, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, giải đấu hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những mùa giải tiếp theo.

Anh Tuân