Những gương mặt xuất sắc được vinh danh tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Khép lại 6 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn đã tìm ra những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất. Bên cạnh những chiếc cúp vô địch, lễ bế mạc cũng là dịp để tôn vinh các cầu thủ nhí đã có màn trình diễn nổi bật xuyên suốt mùa giải.

Ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc, Ban Tổ chức đã vinh danh Vũ Xuân Nam (áo xanh - U8 Nghi Sơn) và Nguyễn Việt Anh (áo đỏ - U10 Phường Hạc Thành). Đây đều là những nhân tố nổi bật nhất của hai nhà vô địch mùa giải năm nay.

Nếu như Xuân Nam là đầu tàu đưa U8 Nghi Sơn lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch sau 5 mùa giải bền bỉ theo đuổi mục tiêu thì Việt Anh lại trở thành linh hồn trong lối chơi của Phường Hạc Thành với khả năng điều tiết, tạo đột biến và truyền cảm hứng cho các đồng đội trên hành trình đăng quang.

Ở hạng mục Vua phá lưới, Hà Minh Hiếu (U8 Ngọc Lặc) và Nguyễn Lê Gia Khánh (U10 Phường Hạc Thành) là hai cầu thủ được xướng tên. Minh Hiếu (số 10) ghi 8 bàn thắng để trở thành điểm sáng lớn nhất trên hàng công của Ngọc Lặc, trong khi Gia Khánh (số 19) có một mùa giải bùng nổ với 14 pha lập công, góp phần giúp Phường Hạc Thành sở hữu hàng công đáng sợ nhất giải đấu.

Danh hiệu Thủ môn xuất sắc được trao cho Lê Nguyên Khang (U8 Nghi Sơn) và Nguyễn Mạnh Thông (U10 Phường Hạc Thành). Cả hai đều có nhiều pha cứu thua quan trọng trong suốt giải đấu.

Nếu Nguyên Khang (áo trắng) là chốt chặn vững chắc, điềm tĩnh trên hành trình lịch sử của U8 Nghi Sơn, thì Mạnh Thông (áo xanh) gây ấn tượng bằng phản xạ nhanh nhạy, mang đến những pha cứu thua xuất thần.

Đội hình tiêu biểu lứa tuổi U8 gồm: Lê Quang Khải (Hà Trung), Vũ Xuân Nam, Vũ Quốc Đại Hiệp, Lê Nguyên Khang (Nghi Sơn), Lê Hà Dương, Nguyễn Gia Huy (Thiệu Hóa), Hà Minh Hiếu, Trần Đình Hoàng Duy (Ngọc Lặc), Lường Bảo Hưng (Hạc Thành) và Tống Duy Phương (Thạch Thành). Đây đều là những cầu thủ đã để lại nhiều dấu ấn trong suốt hành trình của giải đấu.

Đội hình tiêu biểu lứa tuổi U10 gồm: Ngân Đại Bảo, Nguyễn Đình Quyền (BVĐK Trí Đức Thành 2), Vũ Quốc Duy (Định Hòa), Nguyễn Lê Gia Khánh, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Mạnh Thông (Phường Hạc Thành), Nguyễn Hữu Chiến (Anh Năng), Tào Khánh Toàn, Nguyễn Hải Phong (Thạch Thành) và Phạm Lê Minh Quang (Ngọc Lặc). Đây là những gương mặt thi đấu nổi bật, góp phần tạo nên chất lượng chuyên môn cao của mùa giải năm nay.

Bên cạnh các giải thưởng dành cho cầu thủ và các đội bóng, Ban Tổ chức cũng trao danh hiệu Tổ trọng tài xuất sắc nhằm ghi nhận những đóng góp thầm lặng của lực lượng điều hành giải.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức cũng trao huy chương, bảng danh vị cho các đội đoạt giải Nhì, đồng giải Ba và trao cúp vô địch cho hai đội bóng xuất sắc nhất ở hai lứa tuổi.

Hoàng Sơn