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Giải bóng đá Nhi đồng Báo và PTTH Thanh Hóa

Hành trình lên ngôi vô địch của U8 Nghi Sơn tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa năm 2026 - Cup Xi măng Long Sơn

Thực hiện: Duy Tính
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(Baothanhhoa.vn) - Sau 3 lần vào chung kết và đều lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất ở lứa tuổi U8 Giải bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, cuối cùng các cầu thủ U8 Nghi Sơn cũng đã thành công trong việc chinh phục danh hiệu vô địch nhờ lối chơi kết dính, chiến thuật linh hoạt và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Hành trình lên ngôi vô địch của U8 Nghi Sơn tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa năm 2026 - Cup Xi măng Long Sơn

Sau 3 lần vào chung kết và đều lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất ở lứa tuổi U8 Giải bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, cuối cùng các cầu thủ U8 Nghi Sơn cũng đã thành công trong việc chinh phục danh hiệu vô địch nhờ lối chơi kết dính, chiến thuật linh hoạt và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Hành trình lên ngôi vô địch của U8 Nghi Sơn tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa năm 2026 - Cup Xi măng Long Sơn

U8 Nghi Sơn lên ngôi vô địch Giải bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ v, năm 2026 - Cup Xi măng Long Sơn

Thực hiện: Duy Tính

Từ khóa:

#Giải bóng đá Nhi đồng #Báo và Phát thanh #Xi măng Long Sơn #Nghi Sơn #Thanh hóa #Vô địch #Hành trình #Lên ngôi #Chiến thuật #Thành công

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