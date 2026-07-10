Những tân binh để lại dấu ấn ở Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V

Khép lại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn, bên cạnh những nhà vô địch, các đội bóng tân binh cũng để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ. Đặc biệt, U10 Định Hòa gây bất ngờ khi giành huy chương đồng ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất dành cho bóng đá nhi đồng xứ Thanh.

Tân binh U10 Định Hòa giành Huy chương đồng ngay ở lần đầu tiên tham gia.

Trong số đó, U10 Định Hòa là cái tên nổi bật nhất. Ngay ở lần đầu tham dự, đội bóng đến từ vùng quê thuần nông đã trở thành “ngựa ô” của giải khi liên tiếp vượt qua nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm để góp mặt ở vòng bán kết và giành tấm huy chương đồng chung cuộc.

Hành trình ấy chỉ dừng lại trước U10 Hạc Thành - đội bóng sau đó lên ngôi vô địch và được đánh giá là ứng cử viên số một ngay từ đầu giải.

HLV đội U10 Định Hòa Lê Việt Anh đánh giá cao những trải nghiệm các cầu thủ nhí có được sau giải đấu.

HLV Lê Việt Anh cho biết, ban đầu đội chỉ đặt mục tiêu đưa các em đi trải nghiệm và giao lưu. Sau khoảng một tháng chuẩn bị kể từ khi biết thông tin giải đấu, ban huấn luyện tập trung cải thiện thể lực, rèn chiến thuật và giúp các cầu thủ có sự tự tin khi bước vào sân chơi cấp tỉnh.

Chính sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tinh thần thi đấu gắn kết đã giúp Định Hòa càng chơi càng hay. Từ những trận đấu đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, đội bóng dần hoàn thiện lối chơi, thi đấu tự tin trước các đối thủ mạnh và trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của mùa giải.

U10 Định Hoà (áo xanh) chơi đầy nỗ lực trước chủ nhà U10 Hạc Thành tại bán kết.

Nếu Định Hòa ghi dấu bằng thành tích thì U10 Biện Thượng và U10 Phú An Phát - Đông Vệ 2 lại để lại nhiều thiện cảm nhờ tinh thần thi đấu máu lửa, không bỏ cuộc dù rơi vào bảng đấu rất khó với hai đối thủ là Định Hòa và BVĐK Trí Đức Thành 2 - đội sau đó giành ngôi Á quân.

Đối với U10 Biện Thượng, đây không chỉ là lần đầu tham dự giải mà còn là lần đầu đại diện cho địa phương mới sau khi xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Vĩnh Hùng, Minh Tân, Vĩnh An và Vĩnh Thịnh.

U10 Biện Thượng ghi được nhiều bàn thắng đẹp mắt tại giải đấu năm nay.

Ban huấn luyện của U10 Biện Thượng gồm nhiều nhân vật “bất đắc dĩ” tham gia như công chức phòng Văn hóa - Xã hội của xã hay phụ huynh các VĐV.

Theo bà Lê Thị Tú, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Biện Thượng, mục tiêu lớn nhất của đội không phải thành tích mà là tạo sân chơi bổ ích để các em được giao lưu, học hỏi và góp phần khơi dậy phong trào bóng đá thiếu nhi tại địa phương.

HLV Nguyễn Văn Tuân và đội U10 Phú An Phát - Đông Vệ 2 mang đến giải đấu năm nay hình ảnh một đội bóng máu lửa, đầy quyết tâm.

Trong khi đó, U10 Phú An Phát - Đông Vệ 2 là đội bóng được tuyển chọn từ giải bóng đá của Trường Tiểu học Đông Vệ 2 và chỉ có khoảng 15 ngày tập luyện trước khi bước vào giải. Dù còn non kinh nghiệm, các cầu thủ vẫn thi đấu đầy quyết tâm, sẵn sàng tranh chấp và nỗ lực đến những phút cuối cùng ở mỗi trận đấu.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo bóng đá năng khiếu, HLV Nguyễn Văn Tuân chia sẻ rằng điều quý giá nhất đội bóng có được sau giải không phải kết quả, mà là những bài học thực tế để các em tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, hướng tới những sân chơi tiếp theo.

Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V là trải nghiệm đáng quý với toàn đội U10 Phú An Phát - Đông Vệ 2.

Ba đội bóng tân binh, ba hành trình khác nhau nhưng đều mang đến một thông điệp chung: Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đang ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ tới các địa phương, trường học và các trung tâm đào tạo bóng đá trong tỉnh.

Việc ngày càng có nhiều đội bóng mới mạnh dạn đăng ký tham dự không chỉ góp phần nâng chất lượng chuyên môn, mà còn cho thấy giải đấu đã thực sự trở thành ngày hội của bóng đá thiếu nhi xứ Thanh.

Hoàng Sơn