U8 Nghi Sơn lần đầu tiên vô địch Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Thể hiện bản lĩnh trong trận chung kết, U8 Nghi Sơn đã giành chức vô địch lứa tuổi U8, Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

U8 Nghi Sơn và U8 Thiệu Hóa ra sân trong trận chung kết.

Chiều 9/7, tại sân bóng Trung tâm cung ứng Dịch vụ công phường Hạc Thành diễn ra trận chung kết giữa đội U8 Nghi Sơn và U8 Thiệu Hóa trong khuôn khổ Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

Ở vòng bán kết, U8 Nghi Sơn đánh bại U8 Hà Trung với tỷ số 5-1, giành quyền vào chơi trận chung kết. Còn U8 Thiệu Hóa đã có một trận đấu kịch tính với U8 Ngọc Lặc, hai đội hòa nhau trong hai hiệp chính với tỷ số 4-4. Trên chấm luân lưu, Thiệu Hóa giành chiến thắng 4-1, tiến vào trận chung kết.

U8 Nghi Sơn (áo xanh nhạt) và U8 Thiệu Hóa nhập cuộc đầy quyết tâm.

Thiệu Hóa là đương kim vô địch ở lứa tuổi U8, trong khi đó Nghi Sơn đã có 3 lần về nhì và 1 lần giành huy chương đồng qua 4 mùa. Do đó, trận chung kết giữa hai đội là cuộc quyết đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ, được khán giả mong đợi. Đây là hai đội có phong độ xuất sắc, sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, kỹ thuật tốt và có tư duy chiến thuật.

Cả hai đội đều khát khao giành cúp, vì vậy trận đấu đã diễn ra đầy kịch tính, hấp dẫn với những pha bóng đôi công mãn nhãn. Các cầu thủ nhí liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm, khiến khán giả nhiều phen hồi hộp, vỡ òa.

Cổ động viên cuồng nhiệt cổ vũ cho các đội bóng.

Sau tiếng còi khai cuộc, U8 Nghi Sơn chủ động tổ chức tấn công, bóng được đưa vào trung lộ để hàng công dứt điểm và sớm có bàn thắng ngay phút đầu tiên sau pha dứt điểm của Bùi Anh Tuấn.

Khi các cầu thủ U8 Thiệu Hóa còn đang ngỡ ngàng với bàn thua, Nghi Sơn tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt cũng do công của cầu thủ số 10 Bùi Anh Tuấn.

Nhận 2 bàn thua từ khá sớm, nhưng U8 Thiệu Hóa không nản chí, ổn định lại đội hình tổ chức được khá nhiều đường bóng nguy hiểm uy hiếp khung thành đối thủ. Sức ép của Thiệu Hóa đã mang lại hiệu quả khi đối phương để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm luân lưu, Lê Hà Dương dứt điểm quyết đoán rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước khi hiệp 1 kết thúc.

U8 Thiệu Hóa chơi đầy nỗ lực trong hiệp 2.

Bước sang hiệp 2, U8 Nghi Sơn chủ động chơi chậm chắc, chờ đợi đội bạn sơ hở để phản công. Các cầu thủ đội Thiệu Hóa thường xuyên áp sát đối phương, không để khoảng trống cho đội bạn khai thác; đồng thời nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ.

Nỗ lực của Thiệu Hóa tiếp tục mang về quả penalty và Lê Hà Dương như thường lệ không bỏ lỡ, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên tâm lý có phần chủ quan của hậu vệ đã khiến U8 Thiệu Hóa trả giá ngay sau đó. Bùi Anh Tuấn nỗ lực áp sát, cướp bóng và tung cú sút nâng tỷ số lên 3-2 cho U8 Nghi Sơn ở phút 27.

Những phút tiếp theo, cả hai đội bóng đã nhanh chóng triển khai thế tấn công của mình. Đội U8 Nghi Sơn tiếp tục với lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Trong khi đó U8 Thiệu Hóa cố gắng đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép, tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng bất thành. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 3-2 cho Nghi Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng Ban Tổ chức, các nhà tài trợ trao Cúp vô địch cho U8 Nghi Sơn.

Chiến thắng trong trận chung kết là kết quả xứng đáng cho tinh thần thi đấu quyết tâm và lối chơi hiệu quả, thông minh mà U8 Nghi Sơn đã thể hiện.

Lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Đào Duy Nam và các cầu thủ nhí đã làm nên một cột mốc lịch sử cho bóng đá Nghi Sơn.

Anh Tuân