Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Giải bóng đá mini nam nữ công nhân lao động

Thanh Huê
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 5/4, công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá mini nam nữ công nhân lao động chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và chuỗi hoạt động chào mừng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2026, tiến tới chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2026-2031). Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Công tác công đoàn dự buổi lễ.

Chiều 5/4, công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá mini nam nữ công nhân lao động chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và chuỗi hoạt động chào mừng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2026, tiến tới chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2026-2031). Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Công tác công đoàn dự buổi lễ.

Giải bóng đá mini nam nữ công nhân lao độngBan Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải.

Giải năm nay thu hút 14 đội bóng với gần 200 vận động viên tham gia đến từ 43 tổ công đoàn của Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam. Các trận đấu diễn ra từ 5/4 đến hết ngày 19/4.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Công tác công đoàn dự buổi lễ.

Giải bóng đá mini là dịp để tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa các tổ công đoàn, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó trong mỗi công nhân lao động. Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm của công đoàn và ban lãnh đạo Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam đối với đời sống tinh thần của đoàn viên.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung bóng đá nam.

Các nữ vận động viên tranh tài trên sân cỏ.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đá nam và đội bóng đá nữ đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.

Từ khóa:

#Công nhân lao động #Công đoàn Việt Nam #Giải bóng đá #Mini #chào mừng #Liên đoàn lao động tỉnh #Giải phóng miền nam #Thống nhất đất nước #Công ty #Tháng công nhân

Chủ đề Công đoàn Thanh Hoá

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh