Giải bóng đá Hội đồng hương Nghi Sơn tại Miền Nam lần thứ 8 - 2025

Chiều 05/10, tại khu liên hiệp thể thao PM Sport (TP Hồ Chí Minh), đã khai mạc Giải bóng đá Nghi Sơn tại Miền Nam lần thứ 8 - năm 2025. Giải do Hội đồng hương Nghi Sơn tại Miền Nam tổ chức không chỉ là sân chơi thể thao sôi nổi mà còn là ngày hội đoàn kết, nơi những người con xa quê cùng gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đồng hương và hướng về quê nhà bằng tinh thần gắn bó, nghĩa tình.

Giải năm nay quy tụ 17 đội bóng đại diện cho các xã, phường, thị xã (cũ) trên địa bàn Nghi Sơn. Ảnh: Ngọc Chương

Đây là sự kiện thể thao thường niên, được xem như ngày hội lớn của những người con Nghi Sơn xa quê, hướng tới kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển phong trào bóng đá Nghi Sơn tại Miền Nam (2011 – 2025).

Giải năm nay quy tụ 17 đội bóng đại diện cho các xã, phường, thị xã trên địa bàn Nghi Sơn (cũ), thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Nghi Sơn đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh phía Nam. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức sân 7 người vòng tròn một lượt, chọn hai đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào tứ kết, bán kết và chung kết tranh ngôi vô địch.

Giải đấu năm nay được tổ chức với quy mô lớn, đánh dấu cột mốc 15 năm phong trào bóng đá Nghi Sơn tại miền Nam. (Ảnh: Ngọc Chương).

Ban tổ chức phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão với thông điệp “Nghi Sơn – Xa quê không xa nhau”. (Ảnh: Ngọc Chương).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Văn Hải – Trưởng ban Tổ chức cho biết: “Đây là mùa giải được BTC tâm huyết và đầu tư nhất từ trước tới nay, đánh dấu cột mốc 15 năm phong trào bóng đá Nghi Sơn tại miền Nam phát triển bền vững. Chiếc cúp vô địch năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được đúc bằng đồng thau mạ vàng 18K, do một nghệ nhân gốc Hoằng Hóa thực hiện, như một biểu tượng tri ân quê hương”.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là lời kêu gọi thiện nguyện hướng về quê hương Thanh Hóa đang chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10. Với thông điệp “Nghi Sơn – Xa quê không xa nhau”, Ban tổ chức phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão, diễn ra từ ngày 2/10 đến hết giải. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được trực tiếp gửi về hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng.

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau lễ khai mạc. (Ảnh: Ngọc Chương).

Giải đấu sẽ kéo dài đến ngày 9/11. Ngoài danh hiệu vô địch cùng phần thưởng trị giá 20 triệu đồng, Ban tổ chức còn trao các giải phụ như: Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc, Thủ môn xuất sắc và Giải phong cách.

Không chỉ là sân chơi thể thao, Giải bóng đá Nghi Sơn miền Nam còn là dịp để những người con xứ quê gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau vun đắp tình đồng hương, hướng về quê hương bằng tinh thần đoàn kết, nhân ái và sẻ chia – một giá trị đẹp đã được duy trì suốt 8 mùa giải qua.

Hoàng Sơn - Ngọc Chương